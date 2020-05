HLV Văn Sỹ muốn Than Quảng Ninh giảm giá bán vé cho cổ động viên

Theo thông báo của Ban tổ chức sân Cẩm Phả, giá vé vào sân xem trận Than Quảng Ninh vs Nam Định tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 là 150.000/vé đồng khán đài A2 và A3; 100.000/vé đồng khán đài A4, A5, 80.000/vé đồng khán đài B và 40.000 đồng/vé với khán đài C, D.

HLV Văn Sỹ cho rằng Than Quảng Ninh bán 40.000 đồng/vé khán đài C,D là không hợp lý.

Chia sẻ với VOV.VN về giá vé của Ban tổ chức sân Cẩm Phả, HLV Văn Sỹ cho biết: “Sân của Than Quảng Ninh bán 40.000 đồng/vé thì không phù hợp lắm. Thường như cổ động viên về sân Nam Định thì chúng tôi không thu tiền người ta.



Nếu mà thu tiền thì cũng chỉ 10.000 đồng/vé để mọi người vào xem. Cổ động viên thì người có tiền, người không có, mức vé khán đài D mà bán đến 40.000 đồng thì tôi nghĩ Ban tổ chức và địa phương phải suy nghĩ lại”.

“Đối với những người có tài chính thì không sao, trong hội cổ động viên thì có người này, có người khác. Tôi chưa thấy sân nào bán như vậy cả. Ngoài ra cổ động viên còn di chuyển từ Nam Định đi Quảng Ninh, tiền xe, ăn uống.

Tôi nói là mặt bằng chung thôi, có thể lấy 10.000 đồng hoặc 20.000 đồng hoặc là những chỗ hội cổ động viên có thẻ thì để người ta vào miễn phí. Nói chung là tôi thấy giá vé trên không phù hợp lắm” – HLV Văn Sỹ chia sẻ thêm.

Nói về sự chuẩn bị của Nam Định trước chuyến làm khách với Than Quảng Ninh, HLV Văn Sỹ cho biết: “Hiện tại các cầu thủ của Nam Định đều khỏe mạnh. Sau trận thắng HAGL thì tinh thần cầu thủ lên cao. Chúng tôi tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp Than Quảng Ninh giống như những trận đấu trước”.

Nam Định đang rất hưng phấn, sẵn sàng đấu Than Quảng Ninh VOV.VN - Tinh thần của các cầu thủ Nam Định đang lên cao sau trận thắng HAGL, đội bóng của HLV Văn Sỹ sẵn sàng cho trận đấu với Than Quảng Ninh.

“Với thể thức loại trực tiếp thì đội bóng của tôi sẽ phấn đấu giành kết quả tốt nhất. Tôi không tạo áp lực cho các cầu thủ. Tôi muốn các cầu thủ cứ chơi hết mình, càng tiến sâu vào Cúp Quốc gia thì càng tốt, có thêm kinh nghiệm” – HLV Văn Sỹ chốt lại.

Theo lịch, trận đấu giữa Than Quảng Ninh vs Nam Định trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào lúc 18h ngày 30/5 trên sân vận động Cẩm Phả./.