HLV Viettel chỉ ra điểm yếu của tuyển thủ U23 Việt Nam

Ở trận đấu giữa Viettel và Khánh Hòa diễn ra tối 21/7 trên sân Hàng Đẫy, đội bóng chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Trọng Đại và Bruno. Trong đó pha ghi bàn của Trọng Đại được đánh giá là bước ngoặt, mở ra chiến thắng cho Viettel.



Dù Trọng Đại đã có một trận đấu tốt nhưng HLV Hải Biên vẫn thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế của tuyển thủ từng khoác áo U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018.





Trọng Đại đã có trận đấu ấn tượng trước Khánh Hòa.