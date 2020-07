“Học” Luis Suarez, cầu thủ Lazio cắn đối phương trong trận đấu Serie A

Ở vòng 31 Serie A, Lazio đặt mục tiêu có 3 điểm trong trận đấu với Lecce để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Juventus. Họ khởi đầu khá tốt với bàn mở tỷ số của Caicedo ngay phút thứ 5.



Tuy nhiên, phần còn lại của trận đấu đã diễn ra không như ý của đội bóng đến từ thủ đô Rome. Lecce ghi liên tiếp 2 bàn thắng để dẫn lại 2-1.



Đỉnh điểm của sự thất vọng với Lazio đến ở phút bù giờ khi hậu vệ Patric đã cắn tiền vệ Donati của Lecce. Đây là pha bóng lộn xộn ở khu vực giữa sân và trong lúc bực tức khi đội nhà bị dẫn trước, Patric đã cắn Donati.





Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz