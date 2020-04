Huyền thoại Liverpool mắc Covid-19 dù không có triệu chứng

Trang chủ của Liverpool cho biết, huyền thoại của đội bóng này - Kenny Dalglish đã mắc Covid-19. Cựu cầu thủ kiêm huấn luyện viên người Scotland năm nay đã bước sang tuổi 69. Ông được chuyển đến bệnh viện vào hôm 8/4 để điều trị nhiễm trùng, vốn yêu cầu phải tiêm kháng sinh qua đường tĩnh mạch. Để đảm bảo an toàn, ông Dalglish cũng được xét nghiệm Covid-19 và bất ngờ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 dù không hề có triệu chứng.



Kenny Dalglish (phải) là huyền thoại của Liverpool. (Ảnh: Getty)

Thông báo từ CLB Liverpool cho biết, trước khi nhập viện, Sir Kenny đã chọn tự nguyện cách ly lâu hơn quy định thông thường để đảm bảo an toàn cho gia đình. Ông đồng thời cũng khuyến cáo mọi người tuân thủ mọi chỉ dẫn từ Chính phủ cũng như các chuyên gia y tế suốt thời gian qua.



Kenny Dalglish đề nghị mọi người tôn trọng quyền riêng tư của bản thân và gia đình, đồng thời ông hi vọng việc điều trị sẽ diễn ra suôn sẻ và ông có thể sớm trở về.



Trong sự nghiệp, Dalglish ghi được 172 bàn thắng trong 515 ra sân trong màu áo Liverpool. Ông cũng có 2 giai đoạn dẫn dắt The Kop và giúp đội bóng giành 2 FA Cup và 1 League Cup. Để tri ân những đóng góp to lớn của danh thủ người Scotland, vào tháng 10/2017, lãnh đạo CLB Liverpool đã đặt tên ông cho một khu vực khán đài sân Anfield./.