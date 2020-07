Hy hữu: Cầu thủ mắc Covid-19 vào sân thi đấu, lây cho 20 người

Trường hợp hy hữu đã xảy ra ở giải VĐQG Bulgaria khi mới đây, một cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn ra sân thi đấu và làm lây bệnh cho 20 người khác.



Martin Kavdanski vào sân khi mắc Covid-19 và có thể tạo nên "ổ dịch" ở giải VĐQG Bulgaria. (Ảnh: Dario Conception).

Cụ thể, hậu vệ Martin Kavdanski của đội Tsarsko Selo đã ra sân khi đội bóng này đối đầu Cherno More sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.



Tuy nhiên trên thực tế, tờ kết quả xét nghiệm của Kavdanski bị lỗi. Cầu thủ 33 tuổi này mắc Covid-19 mà không có triệu chứng. Vì thế, việc anh ra sân đã làm lây nhiễm bệnh cho 20 người tham gia trận đấu, trong đó có 4 cầu thủ của Tsarsko Selo và 16 thành viên của Cherno More.



Đáng quan ngại hơn, sau trận đấu nói trên, Cherno More đã ra sân thi đấu gặp Arda hôm 7/7 và chưa rõ liệu đã có thêm bao nhiêu người bị lây bệnh Covid-19 từ trận đấu này.



Hiện tại, 2 đội bóng Tsarsko Selo và Cherno More đã đề nghị tất cả các cầu thủ mắc Covid-19 phải cách ly để đảm bảo an toàn.



Theo báo cáo đến ngày 6/7, Bulgaria có tổng cộng 5740 người mắc Covid-19, trong đó có 246 người đã tử vong./.