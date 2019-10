“Khán đài trống dành cho CĐV Thái Lan!”

Chia sẻ với PV VOV về việc một số khu vực khán đài tại NTĐ Phú Thọ (TPHCM) để trống, trong khi nhiều CĐV Việt Nam không được vào để chứng kiến và cổ vũ cho đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu với tuyển Thái Lan, ở trận bán kết thứ nhất giải futsal vô địch Đông Nam Á, ông Nguyễn Ca, thành viên BTC giải, cho biết khu vực trống nói trên là “để dành cho CĐV futsal Thái Lan”.





Nhiều CĐV bức xúc khi nhà thi đấu Phú Thọ còn chỗ mà họ không được vào theo dõi trận Futsal giữa Thái Lan và Việt Nam.

Tiếp nhận thông tin phản hồi từ một số báo chí đặt câu hỏi vì sao khán đài NTĐ Phú Thọ để trống mà không cho CĐV Việt Nam vào trong để cổ vũ cho đội bóng, ông Nguyễn Ca, thành viên BTC giải, lý giải: “Theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), khu vực chính giữa của khán đài A là nơi để dành cho khách VIP, 2 khán đài bên cạnh khu vực này được dành cho khách có vé mời của BTC, vì vậy, BTC giải không thể bố trí khán giả vào ngồi ở khu vực này”.

“Mặt khác, theo quy định từ FIFA, khu vực dành cho CĐV đội khách phải được bố trí cách biệt với CĐV đội chủ nhà, dù ít hay nhiều thì cũng phải được tách biệt, nhằm bảo đảm an ninh cho CĐV đội khách, trận đấu và tránh những tình huống đáng tiếc phát sinh”.

Đây là vấn đề đã được BTC giải rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức sự kiện AFF futsal Championship 2017, khi đội tuyển Thái Lan nhận được sự cổ vũ của khá đông CĐV cuồng nhiệt của đội bóng (nhóm Ultra Thai gồm 50 người), trong khi các đội tuyển Malaysia và Indonesia đều có một số lượng nhỏ CĐV đến sân để cổ vũ cho các đội bóng của mình.

“Chúng tôi đã bố trí một khu vực riêng, phía sau cầu môn, để dành cho các CĐV từ Thái Lan sang Việt Nam để cổ vũ cho đội bóng”, ông Nguyễn Ca cho biết. “Tuy nhiên, vì lý do nào đó, các CĐV Thái Lan này đã đến NTĐ Phú Thọ muộn hơn so với giờ bắt đầu trận đấu. Vì vậy, các CĐV Thái Lan này, cũng như nhiều CĐV Việt Nam, đã không thể vào phía bên trong để theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng yêu thích của mình”.

“Vì lý do đảm bảo an ninh trận đấu và an toàn cho NHM cũng như các đoàn bóng đá futsal tham dự sự kiện, từ các trận đấu trước, chúng tôi đã thông báo cho NHM biết việc cần đến sớm, xếp hàng, nhận vé để vào NTĐ; cũng như mong muốn CĐV thông cảm và chia sẻ với BTC về hạn chế công suất chứa của NTĐ Phú Thọ (chỉ khoảng 3000 chỗ ngồi), nhu cầu bảo đảm an ninh trận đấu nên phải đóng cửa NTĐ (sớm) khi các khu vực khán đài dành cho CĐV Việt Nam hết công suất chứa”.

Theo ông Nguyễn Ca, đây là vấn đề bất khả kháng đối với BTC, bởi liên quan tới các quy định của AFC, đồng thời các thành viên của BTC địa phương phải thực hiện theo yêu cầu của Giám sát trận đấu (toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới các trận đấu tại giải) và đại diện của LĐBĐ Đông Nam Á.

Futsal HDBank vô địch ĐNÁ 2019: Thua Thái Lan, Việt Nam tranh hạng ba VOV.VN - Để thua Thái Lan 0-2, ĐT Futsal Việt Nam đành chấp nhận đá trận tranh hạng ba của giải Futsal HDBank vô địch ĐNÁ 2019.

BTC giải futsal vô địch Đông Nam Á cũng bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ đối với NHM futsal Việt Nam trước sự việc vừa xảy ra, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng CĐV trong việc ủng hộ đội tuyển futsal Việt Nam, ở trận tranh hạng 3 giải futsal vô địch Đông Nam Á – đó cũng là trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng của khu vực giành quyền tham dự VCK giải futsal vô địch châu Á 2020 tại Turkmenistan./.