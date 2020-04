Không phải Liverpool, đây mới là đội bóng “đen nhất” thế giới vì Covid-19

Trước khi Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay bị hoãn vì Covid-19, Liverpool đã có thành tích ấn tượng khi chỉ thua duy nhất 1 trận đấu sau 29 vòng và chỉ còn chờ ngày bước lên ngôi vô địch. Nhiều CĐV tiếc nuối cho The Kop khi họ đã chờ đợi 30 năm để đăng quang tại giải đấu cao nhất nước Anh nhưng nay lại phải tiếp tục chờ đợi.



Jersey Bulls F.C - đội bóng "đen" nhất thế giới do ảnh hưởng của Covid-19. (Ảnh: FA).

Nhưng Liverpool vẫn chưa phải CLB "nhọ" nhất ở thời điểm các giải đấu không thể diễn ra bởi Covid-19. Mới đây FA đã quyết định hủy toàn bộ kết quả của mùa giải 2019-20 tại giải bóng đá hạng 10 nước Anh. Điều đó khiến CLB Jersey Bulls rơi vào hoàn cảnh "dở khóc, dở cười".



Tuy chỉ là đội bóng non trẻ với chưa đầy 2 năm tuổi nhưng đội bóng này đã thi đấu rất xuất sắc ở giải hạng 10 nước Anh với thành tích 27 trận toàn thắng ở giai đoạn đã qua của mùa giải. CLB nằm trên quần đảo Jersey ghi được 99 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 bàn.



Giờ đây, mùa giải tưởng như đáng nhớ nhất đội bóng này đã "tan thành mây khói" khi kết quả thi đấu bị hủy. Thầy trò HLV Gary Freeman sẽ phải cố gắng lại từ đầu nếu muốn thăng lên hạng 9 trong hệ thống thi đấu của bóng đá Anh.



Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng rõ ràng việc phải chờ đợi để vô địch của Liverpool vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với thực tế bị hủy kết quả mà CLB Jersey Bulls đã phải đón nhận./.