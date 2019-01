Lịch thi đấu Asian Cup 2018 hôm nay 9/1: Nhật Bản và Qatar xuất trận

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay (9/1), Nhật Bản vs Turkmenistan sẽ đọ sức trong lượt trận ra quân của bảng F.

Hiện tại, Nhật Bản đang xếp hạng 50 thế giới, trong khi Turkmenistan đứng thứ 127. Turkmenistan là đội bóng có thứ hạng thấp thứ 2 trong số 24 đội bóng dự Asian Cup 2019, hơn Yemen, hạng 135 thế giới.

Trận Nhật Bản vs Turkmenistan diễn ra vào lúc 18h tối nay 9/1 (Ảnh: Getty).

Nếu như đây là lần thứ 2 Turkmenistan góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục thì con số này của Nhật Bản là 9. Hiện tại, “Samurai xanh” là một trong những ứng viên cho chức vô địch.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ đẳng cấp, nếu chơi đúng phong độ, Nhật Bản sẽ giành trọn 3 điểm trước Turkmenistan. Theo lịch, trận đấu giữa Nhật Bản vs Turkmenistan diễn ra vào lúc 18h ngày 9/1.

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay, ngoài trận Nhật Bản vs Turkmenistan còn có 2 trận chiến khác là màn đọ sức của Uzbekistan vs Oman bảng F (lúc 20h30) và Qatar vs Lebanon bảng E (23h)./.

