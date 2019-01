Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay 10/1: Thái Lan quyết chiến Bahrain

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay (10/1), ĐT Thái Lan vs ĐT Bahrain so tài ở lượt trận thứ 2 bảng A. Sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ, Thái Lan đứng bét bảng A, Liên đoàn bóng đá nước này cũng sa thải HLV Milovan Rajevac.

Thái Lan sẽ đọ sức với Bahrain ở lượt trận thứ 2 bảng A Asian Cup 2019 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, ĐT Bahrain đã chơi rất hay ở trận ra quân trước UAE. Đội bóng này bị nước chủ nhà Asian Cup 2019 gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền nhờ sai lầm của các trọng tài.

Trong lịch sử, Thái Lan và Bahrain đã gặp nhau 6 lần. Kết quả, mỗi đội được hưởng niềm vui chiến thắng 1 lần, 4 trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa. Do đó, đây là trận đấu cân sức, cân tài.

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay, cuộc đọ sức giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Bahrain diễn ra vào lúc 18h ngày 10/1 (giờ Việt Nam).

Ngoài trận đấu giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Bahrain, lịch thi đấu Asian Cup ngày 10/1 còn có 2 trận đấu khác là Jordan vs Syria (20h30) và Ấn Độ vs UAE (23h)./.

LỊCH THI ĐẤU ASIAN CUP 2019
10/01 18:00 Thái Lan - Bahrain
10/01 20:30 Jordan - Syria
10/01 23:00 Ấn Độ - UAE

