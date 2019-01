Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay 14/1: Thái Lan giành vé?

PC_Article_AfterShare_1

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay (14/1), UAE vs Thái Lan sẽ tranh tài ở lượt trận cuối của bảng A. Hiện tại, UAE đang đứng đầu bảng A với 4 điểm/2 trận, trong khi đó Thái Lan đứng thứ 3 với 3 điểm.

Thái Lan quyết đấu với UAE ở lượt trận cuối bảng A (Ảnh: Getty).

UAE đã sớm giành vé vào vòng 1/8, nhưng nếu muốn đứng đầu bảng đấu, đội chủ nhà của Asian Cup 2019 phải đánh bại Thái Lan, hoặc cầm hòa đối thủ trong trường hợp Ấn Độ không thắng Bahrain ở trận đấu cùng giờ.

Trong khi đó, Thái Lan muốn có vé đi tiếp phải giành ít nhất 1 điểm trước UAE. Hiện tại, đại diện của khu vực Đông Nam Á đang đứng đầu trong nhóm đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, nếu thua UAE thì “Voi chiến” có nguy cơ bị loại.

Thái Lan có thành tích đối đầu không thực sự tốt trước UAE. Ở 5 lần đọ sức gần nhất, đội bóng xứ sở chùa vàng thắng 1, hòa 2 và thua 2. Lần gần nhất Thái Lan thắng UAE trong giải đấu chính thức đã diễn ra cách đây gần 15 năm.

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019, cuộc đọ sức giữa UAE vs Thái Lan diễn ra vào lúc 23h ngày 14/1 (giờ Việt Nam). Cùng giờ với trận đấu này là màn so tài của Ấn Độ vs Bahraian./.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay 14/1 14/01 23:00 UAE vs Thái Lan GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER 14/01 23:00 Ấn Độ vs Bahrain