Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay 6/1: Thái Lan đấu Ấn Độ

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay (6/1), Thái Lan vs Ấn Độ sẽ so tài trong trận ra quân ở bảng A. Trước đó, ở bảng đấu này đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà UAE với Bahrain. Sau 90 phút tranh tài hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0.

Thái Lan sẽ so tài với Ấn Độ ở trận ra quân Asian Cup 2019 (Ảnh: The Nation).

Hiện tại, Thái Lan được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Ấn Độ. Trong lịch sử, hai đội bóng này đã gặp nhau 1 lần vào năm 2010 trong trận giao hữu, “Voi chiến” giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019, cuộc đọ sức giữa Thái Lan vs Ấn Độ diễn ra vào lúc 20h30 tối nay 6/1 (giờ Việt Nam).

Ngoài trận đấu của bảng A, lịch thi đấu Asian Cup hôm nay còn có 2 trận đấu khác của bảng B. Đó là các cuộc đọ sức của Australia vs Jordan và Syria vs Palestine. Ở hai cặp đấu này, Australia và Syria được đánh giá cao hơn đối thủ. Trận Australia vs Jordan diễn ra vào lúc 18h ngày 6/1 (giờ Việt Nam). Trọng khi đó, trận Syria vs Palestine diễn ra vào lúc 23h cùng ngày./.

LỊCH THI ĐẤU ASIAN CUP 2019 HÔM NAY 6/1 PC_Article_Middle 06/01 18:00 Australia vs Jordan

06/01 20:30 Thái Lan vs Ấn Độ

06/01 23:00 Syria vs Palestine

