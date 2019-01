Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay 7/1: Hàn Quốc gặp Philippines

Philippines là đại diện tiếp theo của Đông Nam Á ra quân ở Asian Cup 2019. (Ảnh: AFC)

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay (7/1), Hàn Quốc vs Philippines sẽ so tài trong trận ra quân ở bảng C, diễn ra lúc 20h30. Philippines chính là đại diện thứ 2 của khu vực Đông Nam Á thi đấu tại Asian Cup 2019.

Tối qua (6/1), Thái Lan đã thảm bại 1-4 trước Ấn Độ trong trận ra quân ở bảng A. Và tối mai (8/1), Việt Nam sẽ là đại diện cuối cùng của khu vực Đông Nam Á ra sân ở Asian Cup 2019, với trận gặp Iraq.

Đáng chú ý, bảng D - bảng đấu của Việt Nam sẽ khởi tranh vào tối nay, với trận Iran vs Yemen lúc 23h00. Theo nhận định của giới chuyên môn, Iran chính là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng D.

Trận đấu còn lại của Asian Cup 2019 diễn ra ngày hôm nay (7/1) là cuộc đọ sức ở bảng C giữa Trung Quốc vs Kyrgyzstan. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 18h00 và Trung Quốc là đội được đánh giá cao hơn./.

LỊCH THI ĐẤU ASIAN CUP 2019 HÔM NAY 7/1



07/01 18:00 Trung Quốc vs Kyrgyzstan

07/01 20:30 Hàn Quốc vs Philippines

07/01 23:00 Iran vs Yemen