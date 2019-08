Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (11/8): MU đại chiến Chelsea

MU vs Chelsea đại chiến trong khuôn khổ vòng 1 Premier League 2019/2020.

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (11/8), MU vs Chelsea sẽ đại chiến trong trận đấu muộn vòng 1 Premier League 2019/2020. Đây là trận đấu “Quỷ đỏ” được chơi trên sân nhà, nhưng đội chủ sân Old Trafford phải hết sức dè chừng với sức mạnh của The Blues.



Cuộc đọ sức giữa MU vs Chelsea diễn ra vào lúc 22h30 tối nay (11/8 – giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. Trước cuộc đọ sức của MU vs Chelsea, vào lúc 20h là 2 trận đấu giữa Leicester City vs Wolverhampton và Newcastle vs Arsenal.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Giải U18 Đông Nam Á 2019 tiếp tục tranh tài với lượt trận thứ 3. Chủ nhà U18 Việt Nam sẽ có trận đấu với U18 Singapore. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mới có 3 điểm/2 trận nên phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào bán kết.

Trận đấu giữa U18 Việt Nam vs U18 Singapore diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (11/8). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.