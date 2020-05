Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (24/5): SLNA tiếp đón Bình Định

Hôm nay (24/5) sẽ diễn ra các cặp đấu tại Bundesliga và Cúp Quốc gia

Theo lịch bóng đá hôm nay (24/5), người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020 trong khung giờ chiều và các cuộc đọ sức tại vòng 27 Bundesliga trong khung giờ tối.

Ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020, trận derby miền Tây An Giang vs Long An sẽ diễn ra sớm nhất lúc 15h30. Trận đấu giữa hai người hàng xóm Huế vs SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra lúc 16h00.

Lúc 17h00 sẽ diễn ra 2 cặp đấu SLNA vs Bình Định và Bà Rịa Vũng Tàu vs Sài Gòn FC. Đây là cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng giàu tham vọng tại giải hạng Nhất 2020 với 2 đội bóng có lối chơi khó chịu tại V-League.

Ở vòng 27 Bundesliga, Schalke 04 trở về sân nhà để tiếp đón Augsburg sau khi thua đậm Dortmund 0-4 hồi cuối tuần trước. Trận đấu Schalke 04 vs Augsburg sẽ diễn ra lúc 18h30.

Trận đấu Mainz 05 vs Leipzig sẽ diễn ra vào khung "giờ vàng" 20h30. Màn so tài muộn nhất vòng 27 Bundesliga giữa FC Koln vs Dusseldorf sẽ diễn ra lúc 23h00./.