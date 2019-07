Lịch thi đấu tứ kết AFCON 2019: Nigeria quyết đấu Nam Phi

Vòng 1/8 AFCON 2019 có chất lượng chuyên môn khá cao. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính và không có sự chênh lệch lớn về trình độ giữa các đội.



Trong số 8 trận đấu ở vòng này thì có 3 trận phải phân định thắng thua trên loạt đấu súng và 3 trận kết thúc với tỉ số 1-0.

8 đội giành vé vào tứ kết AFCON 2019 (Ảnh: BR).

Kết thúc vòng 1/8 AFCON 2019 đã xác định được 8 đội bóng đi tiếp gồm: Madagascar, Tunisia, Senegal, Benin, Bờ Biển Ngà, Algeria, Nigeria và Nam Phi.

Theo kết quả bốc thăm vòng tứ kết AFCON 2019 là cuộc đọ sức của Madagascar vs Tunisia, Senegal vs Benin, Bờ Biển Ngà vs Algeria và Nigeria vs Nam Phi.

Các trận tứ kết AFCON 2019 diễn ra trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 7. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 14 và 15/7. Trận tranh hạng 3 diễn ra vào 18/7 và trận chung kết sẽ đá vào ngày 20/7./.