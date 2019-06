Lịch thi đấu vòng 13 V-League 2019 hôm nay (16/6): SLNA quyết đấu HAGL

Theo lịch thi đấu vòng 13 V-League 2019 hôm nay (16/6), SLNA vs HAGL sẽ quyết đấu tại sân Vinh. Hiện tại, đội khách HAGL đang có phong độ tốt hơn SLNA, nhưng đội bóng phố núi lại có thành tích đối đầu không tốt trước đội chủ nhà.

Phong độ của SLNA và HAGL.

Theo đó, ở 5 lần gần nhất hành quân đến đây, HAGL đều không biết mùi chiến thắng khi thua 4 và hòa 1. Ở 5 lần đọ sức gần nhất, SLNA cũng thể hiện sự áp đảo khi thắng 4 và chỉ thua 1.



SLNA đang quyết tâm chấm dứt chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng. Do đó, đội bóng này sẽ làm tất cả để giành trọn 3 điểm trước SLNA. Đích thân HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định, ông sẽ có đấu pháp hợp lý để giúp đội nhà giành kết quả thuận lợi.

Theo lịch thi đấu vòng 13 V-League 2019, trận đấu giữa SLNA vs HAGL diễn ra vào lúc 17h chiều nay (16/6). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Cũng theo lịch thi đấu V-League 2019 hôm nay, vào lúc 17h là màn so tài giữa Khánh Hòa vs Viettel trên sân 19/8. Trong khi đó, trận đấu muộn nhất vòng 13 V-League 2019 là cuộc đọ sức của Than Quảng Ninh vs Hải Phòng./.