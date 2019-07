Lịch thi đấu vòng 14 V-League 2019: Đại chiến ở Lạch Tray

Hà Nội FC sẽ làm khách trước Hải Phòng ở vòng 14 V-League 2019.

Theo lịch thi đấu vòng 14 V-League 2019, Hải Phòng vs Hà Nội FC sẽ so tài tại Lạch Tray. Đây có thể coi là trận cầu tâm điểm của vòng đấu này.



Hải Phòng sau chuỗi trận tệ hại ở V-League 2019 đã trở lại bằng chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019 trên chính sân của đối thủ để giành vé vào tứ kết.

HLV Trường Việt Hoàng không giấu nổi niềm vui, ông nói: “Chiến thắng trước Thanh Hóa là kết quả rất đáng mừng với Hải Phòng, nó là sự nỗ lực của các cầu thủ. Sau chuỗi trận toàn hòa và thua, chiến thắng này là sự chuẩn bị tốt cho Hải Phòng ở giai đoạn lượt về”.

Hải Phòng lấy lại phong độ sẽ giúp trận đại chiến ở Lạch Tray nóng hơn bao giờ hết. Ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC thi đấu tốt trên sân nhà, nhưng lại thương gây thất vọng trên sân khách. Do đó, nếu đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không cải thiện được điều này, họ có thể ôm hận trước Hải Phòng.

Theo lịch trận đấu giữa Hải Phòng vs Hà Nội FC diễn ra vào lúc 17h ngày 8/7/2019. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Lịch thi đấu vòng 14 V-League 2019 còn có các trận đấu khác như: SLNA vs Đà Nẵng, Khánh Hòa vs Thanh Hóa, HAGL vs Quảng Nam, Viettel vs TPHCM, Bình Dương vs Nam Định, Sài Gòn FC vs Than Quảng Ninh./.