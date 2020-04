Liverpool bị chỉ trích dữ dội mùa Covid-19

Hôm 4/4, Liverpool ra thông báo sẽ cho hơn một nửa số nhân viên không trực tiếp làm công tác ra sân thi đấu nghỉ phép hoặc nghỉ việc tạm thời trong thời gian dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế. Các nhân viên nói trên vẫn nhận được 100% lương trong thời gian diễn ra nghỉ.



Các ông chủ Liverpool bị chỉ trích nặng nề vì ý định xin trợ cấp Chính phủ Anh để trả phần lớn lương cho nhân viên. (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, điều đáng nói là The Kop sẽ chỉ có ý định chi 20% số tiền lương nói trên, 80% còn lại sẽ do đội chủ sân Anfield xin trợ cấp từ Chính phủ Anh.



Chính dự định của Liverpool đã gây nên tranh cãi gay gắt. Rất nhiều phóng viên, cựu cầu thủ và những người từng gắn bó với đội bóng thành phố cảng nước Anh đã lên tiếng chỉ trích đội bóng đang dẫn đầu Premier League.



Cựu danh thủ Carragher nói: "Jurgen Klopp cùng các cầu thủ Liverpool đã thể hiện sự cao cả và sẵn sàng cắt giảm lương. Tuy nhiên động thái của ban lãnh đạo đội bóng về việc xin trợ cấp Chính phủ để trả lương cho nhân viên là không thể chấp nhận được".



Cựu tiền đạo Liverpool Stan Collymore cho rằng hành động dùng tiền của chính phủ để chi trả cho nhân viên cho thấy sự ích kỷ của các ông chủ "The Kop". "Một CLB như Liverpool có lợi nhuận khổng lồ từ bóng đá, nhưng lại không muốn bỏ tiền túi ra để hỗ trợ nhân viên trong lúc khó khăn, thật không hiểu nổi".



Trong khi đó, phóng viên Piers Morgan chia sẻ trên Twitter cá nhân: "Thật xấu hổ. Liverpool không thể sử dụng đồng thuế của người dân Anh để làm những việc như vậy. Liệu HLV Klopp có đồng ý điều này hay không?".



Trước những chỉ trích gay gắt, CLB Liverpool hiện chưa có thêm bất cứ động thái nào liên quan đến vấn đề này.



Liverpool trở thành CLB thứ 5 của Premier League thông báo quyết định cho nhân viên nghỉ phép tạm thời trong giai đoạn dịch bệnh, sau Tottenham, Newcastle, Bournemouth và Norwich./.