Liverpool hoãn kế hoạch nâng cấp sân Anfield vì Covid-19

Trước khi các giải đấu phải tạm dừng vì Covid-19, CLB Liverpool đang chuẩn bị triển khai kế hoạch nâng cấp thêm sức chứa của sân Anfield từ 45000 lên 61000 chỗ ngồi với tổng giá trị dự án vào khoảng 60 triệu bảng, dự kiến hoàn tất vào Hè 2022.



Sân Anfield hiện tại chỉ có 45000 chỗ ngồi, ít hơn so với sân bóng của các CLB hàng đầu khác tại nước Anh. (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã gây nên những ảnh hưởng lớn đến kế hoạch này của The Kop. Ban lãnh đạo đội ĐKVĐ Champions League đã ra quyết định lùi dự án này lại một năm để hi vọng đảm bảo mọi việc được suôn sẻ. Như vậy, sân Anfield sẽ chỉ có thể hoàn thành quá trình nâng cấp sớm nhất vào năm 2023.



Giám đốc điều hành của Liverpool, Andy Hughes cho biết: "Chúng tôi đã trải qua nhiều lần trì hoãn dự án do tác động của Covid-19.



Trước những thách thức mà nhiều lĩnh vực đang phải đối mặt, bao gồm cả lĩnh vực xây dựng, mua sắm và công cộng, chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận có trách nhiệm để tạm dừng dự án trong ít nhất 12 tháng".



So với các đội bóng hàng đầu tại Anh như Man City, MU, Tottenham hay Arsenal, sân Anfield của Liverpool hiện tại có sức chứa nhỏ nhất. Vì thế, việc mở rộng sân là điều cần thiết để đón thêm những CĐV đến với đội bóng thành phố cảng trong bối cảnh thầy trò HLV Klopp đang là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu./.