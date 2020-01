Liverpool - Sheffield United: Chiến thắng ngày đầu năm?

Sau 19 trận đã đấu cho đến lúc này, đoàn quân của HLV Klopp đã thắng 18 và chỉ duy nhất chia điểm trước MU. Khoảng cách với đội xếp thứ 2 đang là 13 điểm, trong khi còn 1 trận chưa đấu giúp cho chủ nhà thêm tự tin.

Sân Anfield đang là pháo đài kiên cố, khi 5 trận gần nhất đón khách thì Liverpool đều có được niềm vui trọn vẹn. Hàng công liên tiếp nổ súng, còn hàng thủ cho thấy sự vững chắc khi mới chỉ để lọt lưới 2 bàn ở 5 lần ra sân mới đây tại giải đấu hàng đầu nước Anh.



Liverpool sẽ có chiến thắng trong trận đấu đầu năm mới? (Ảnh: Getty).

Từ đầu mùa giải, Liverpool không chỉ hay mà còn may. Trong những trận đấu không thể giải "quyết đối" thủ, Liverpool lại được thần may mắn giúp sức. Như ở trận đấu gần nhất, The Kop chơi không phải quá hay nhưng vẫn đánh bại được Wolves với tỷ số 1-0 bởi sự thiếu chính xác trong những tình huống quyết định bên phía đội khách.



Bên kia chiến tuyến, Sheffield United đã có thành tích khá tốt khi vẫn đang bất bại dù trải qua chặng tourmalet khốc liệt vừa qua. Vị trí thứ 8 là phần thưởng xứng đáng cho họ. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Man City ở vòng đấu cuối tuần qua là 3/5 trận sân khách không thắng gần đây của Sheffield United.



Trong trận lượt đi giữa 2 đội, thầy trò Chris Wilder đã chơi rất tốt nhưng cuối cùng vẫn thất bại 0-1 bởi tình huống tai nạn của thủ môn Henderson. Vì thế, cơ hội để đội bóng tân binh của Premier League trở thành CLB thứ 2 "lấy điểm" từ tay Liverpool mùa này gần như là câu chuyện không thể và niềm vui chiến thắng trong trận đấu đầu năm mới nhiều khả năng sẽ thuộc về đội chủ sân Anfield.



Trận đấu giữa Liverpool và Sheffield United sẽ bắt đầu lúc 3h rạng sáng mai (3/1) theo giờ Việt Nam./.



Đội hình dự kiến:



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Naby Keita, Jordan Henderson, Wilnaldum; Salah, Firmino, Divock Origi.



Sheffield Utd (3-5-2): Dean Henderson; Chris Basham, John Egan, Jack O’Connell; Baldock, Luke Freeman, Oliver Norwood, John Fleck, Enda Steven; McGoldrick, McBurnie.