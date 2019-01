Những tin chuyển nhượng đáng chú ý về CLB MU ngày 3/1: Lộ diện ngôi sao HLV Pochettino muốn có nếu đến MU làm việc Theo Caught Offside, HLV Pochettino đã thảo luận với Phó Chủ tịch điều hành MU, Ed Woodward về các bản hợp đồng mà ông muốn có nếu đến Old Trafford làm việc. Theo đó, tiền vệ James Maddison của Leicester City là ngôi sao đầu tiên mà chiến lược gia người Argentina muốn có nếu trở thành thuyền trưởng của Quỷ đỏ. Cũng theo Caught Offside, MU sẽ phải bỏ ra không dưới 70 triệu Bảng cho thương vụ này. MU “thanh lý” Marouane Fellaini? Theo truyền thông Anh, Marouane Fellaini có thể là ngôi sao đầu tiên buộc phải rời MU dưới thời HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Thậm chí, tuyển thủ Bỉ có thể rời MU ngày ở phiên chợ mùa Đông. Hiện Fulham và Fenerbahce là 2 CLB muốn có cầu thủ này. Quỷ đỏ duyệt chi 40 triệu Bảng mua hậu vệ Porto Theo Don Balon, BLĐ MU duyệt chi số tiền khoảng 40 triệu Bảng nhằm thuyết phục Porto nhả hậu vệ Eder Militao. Phí giải phóng hợp đồng của Eder Militao vào khoảng 45 triệu Bảng nhiều hơn số tiền mà đội chủ sân Old Trafford dự chi để thuyết phục Porto nhả người. Bailly rời MU, điểm đến là Tây Ban Nha? Theo Mundo Deportivo, Bailly có thể rời MU để đến Tây Ba Nha thi đấu. Trước đó, dưới thời cựu HLV Mourinho, Bailly cũng được đồn đoán là muốn tìm kiếm bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp. Cũng theo Mundo Deportivo, Sevilla đang nổi lên là điểm đến lý tưởng nhất của trung vệ người Bờ Biển Ngà nếu rời Old Trafford. MU sáng cửa có Diego Godin Vì Diego Godin thất bại trong việc gia hạn hợp đồng mới với Atletico (hết hạn vào hè 2019) nên Quỷ đỏ sáng cửa chiêu mộ trung vệ Uruguay. Ngày còn tại vị, cựu HLV Mourinho từng rất muốn đưa hậu vệ 32 tuổi về Old Trafford.

