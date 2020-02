Man City 2-0 West Ham: Thầy trò Guardiola trấn an người hâm mộ

Man City giành chiến thắng thuyết phục trước West Ham. (Ảnh: Getty)

Do ảnh hưởng của cơn bão Ciara nên trận đấu vòng 26 Premier League giữa Man City và West Ham không thể diễn ra hôm 9/2 như kế hoạch. Nhưng dù lịch thi đấu điều chỉnh thì The Citizens vẫn phải ra sân giữa “tâm bão” khi tiếp đón The Hammers.

Việc Man City bị UEFA cấm tham dự sân chơi châu Âu 2 mùa giải và phải nộp phạt 30 triệu Euro do vi phạm luật công bằng tài chính là sự kiện nóng bỏng của thế giới bóng đá trong vài ngày qua.

Dẫu vậy, thầy trò Pep Guardiola vẫn biết cách giữ vững sự tập trung và mang tới niềm vui cho các CĐV Man City trong cuộc tiếp đón West Ham, diễn ra rạng sáng nay (20/2) theo giờ Việt Nam.

Trên sân Etihad, Rodri là người mở tỷ số cho Man City với cú đánh đầu tung lưới West Ham ở phút 30. Kevin De Bruyne ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 sau pha phối hợp với Bernardo Silva ở phút 62.

Kevin De Bruyne ấn định chiến thắng 2-0 trước West Ham. (Ảnh: Getty)

Các khán giả vẫn được chứng kiến một Man City áp đảo đối phương bằng tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội (78%) và tung ra tới 20 cú dứt điểm về phía khung thành West Ham.

Thủ môn Ederson có ngày làm việc nhàn nhã khi không phải đối mặt với cú sút trúng đích nào trong trận đấu mà West Ham chỉ có vỏn vẹn 3 lần dứt điểm.

Giành chiến thắng 2-0 trước West Ham, Man City có 54 điểm sau 26 vòng đấu và tiếp tục đứng nhì Premier League với 22 điểm ít hơn ngôi đầu của Liverpool.

Đây có thể xem như thông điệp trấn an người hâm mộ của thầy trò HLV Pep Guardiola trước khi Man City chạm trán Leicester ở vòng 27 Premier League cuối tuần này và gặp Real Madrid tại Champions League vào giữa tuần sau.

Trong khi đó, West Ham vẫn chôn chân trong nhóm xuống hạng khi đứng thứ 18 trên BXH Premier League với 24 điểm sau 26 vòng đấu, kém vị trí an toàn của Aston Villa 1 điểm./.