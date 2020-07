Man City - Bournemouth: Thầy trò Guardiola tái hiện phong độ hủy diệt của MU?

Bournemouth là đối thủ ưa thích của Man City. (Ảnh: Sky Sports)

Nửa tháng sau khi bị MU vùi dập 2-5 trên sân Old Trafford, Bournemouth lại hành quân đến làm khách ở thành Manchester. Đêm nay là chuyến đi “lành ít dữ nhiều” tới sân Etihad của Man City.

Tuy nhiên, hành trang lần này của thầy trò HLV Eddie Howe ấn tượng hơn nhiều so với chuỗi 4 trận toàn thua mà họ mang theo khi tới làm khách của Quỷ đỏ. The Cherries đã cầm hòa Tottenham 0-0 và thắng Leicester 4-1 trước trận gặp The Citizens.

Ở chiều ngược lại, Man City vừa nhận tin vui khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dỡ bỏ lệnh cấm tham dự các giải đấu châu Âu trong 2 mùa giải của UEFA. Thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn được tham dự Champions League mùa tới.

Một chiến thắng hủy diệt giống như người hàng xóm MU đã tạo ra trước Bournemouth, sẽ là món quà ý nghĩa của thầy trò HLV Pep Guardiola dành cho người hâm mộ sau khi thoát án phạt.

Đội hình dự kiến của Man City và Bournemouth. (Ảnh: Whoscored)

Sau trận thua bất ngờ 0-1 trên sân Southampton ở vòng 33 Premier League, Man City đã lấy lại phong độ bằng 2 chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 5-0 trước Newcastle và Brighton.

Đáng chú ý, Man City đang có thành tích toàn thắng cả 9 lần chạm trán Bournemouth ở Premier League. The Citizens đã ghi 28 bàn và chỉ để thủng lưới 4 bàn trước The Cherries.

Về mặt lực lượng, Man City thiếu vắng chân sút chủ lực Sergio Aguero vì chấn thương. Chân sút người Argentina vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối và thậm chí sẽ bỏ lỡ trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real Madrid vào tháng sau.

Trong khi đó, Bournemouth đã mất trung vệ trụ cột Nathan Ake sau chiến thắng trước Leicester. Ngoài ra, danh sách chấn thương của đội khách còn có Adam Smith, Simon Francis và Chris Mepham./.