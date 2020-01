Man City - Crystal Palace: Chủ nhà chắc thắng

Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Man City đều giành chiến thắng. Đó là tín hiệu vui với đội bóng thành Manchester khi mùa giải đang đi vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Đoàn quân của HLV Guardiola tiếp tục duy trì khoảng cách kém 14 điểm với đội đầu bảng Liverpool trong cuộc đua đến ngôi vô địch.



Niềm vui chiến thắng sẽ lại đến với Man City? (Ảnh: Getty).

Vòng đấu trước, Man City đã có chiến thắng đậm đà 6-1 trước Aston Villa trong một trận đấu mà hàng công của The Citizens đã thể hiện được khả năng xuyên phá tuyệt vời. Tính rộng ra trong 5 trận gần nhất, Man City đã có đến 17 bàn thắng, hình ảnh một Manchester City "bách chiến, bách thắng" ở những mùa giải trước đang lặp lại.



Tất nhiên, cơ hội để lên ngôi vô địch Premier League lúc này của nửa xanh thành Manchester là không nhiều bởi Liverpool vẫn có được sự ổn định đáng kinh ngạc. Dù vậy, những chiên thắng liên tiếp gần đây cho thấy Man City vẫn sẽ chiến đấu đến những hi vọng cuối cùng dù là nhỏ nhất.



Trong bối cảnh ấy, cơ hội có điểm của Crystal Palace gần như bằng con số không dù trước đó họ đã hòa Arsenal với tỷ số 1-1. Ở vòng đấu trước, Palace có 1 điểm trước Arsenal chủ yếu cùng nhờ vào việc Pháo thủ phải thi đấu thiếu người do Aubameyang nhận thẻ đỏ. Lối chơi và cách thi đấu của đội bóng thành London vẫn khiến người xem có cảm giác bế tắc đâu đó khi hàng công không thể có được những bàn thắng cần thiết dù đã có sự bổ sung của chân sút Cenk Tosun.



Đội hình dự kiến Man City - Crystal Palace. (Ảnh: Guardian).

Thực tế, HLV Hodgson cũng không còn nhiều sự lựa chọn về lực lượng khi số ca chấn thương là quá nhiều. Crystal Palace luôn ra sân trong những trận gần đây với tình cảnh "liệu cơm gắp mắm". Đã vậy, cầu thủ người Đức - Meyer còn là người mới nhất gia nhập danh sách thương binh sau tình huống bị Aubameyang đạp thẳng vào mắt cá chân ở vòng đấu trước.



Với những gì hai đội đang thể hiện thời gian qua, sẽ không bất ngờ nếu Man City có được chiến thắng, thậm chí là thắng đậm trong cuộc đọ sức ở Etihad lúc 22h tối nay (18/1) theo giờ Việt Nam./.