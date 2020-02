MU dừng theo đuổi “sát thủ” người Argentina

Lautaro Martínez thi đấu rất hay trong màu áo Inter Milan ở mùa giải năm nay (Ảnh: Getty).

Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Erling Haaland, MU lên kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp để phục vụ cho tham vọng của mình ở mùa giải 2020/2021. Cái tên mà MU nhắm đến là Lautaro Martínez của Inter Milan.



Lautaro Martínez đang là trụ cột của Inter Milan. Tiền đạo này cùng với Lukaku là cây săn bàn chủ lực của nửa xanh thành Milan ở mùa giải năm nay. Chân sút người Argentina đã ghi được 16 bàn thắng, 4 kiến tạo sau 27 trận ra sân cho Inter Milan trên mọi đấu trường.

Hiện tại, hợp đồng của Lautaro Martínez với đội chủ sân Giuseppe Meazza vẫn còn thời hạn tới năm 2023. Do đó, đội bóng của Italia không bị áp lực phải bán chân sút sinh năm 1997 ở mùa Hè 2020.

Vì vậy, nếu muốn có chữ ký của Lautaro Martínez, “Quỷ đỏ” phải “đi đêm” để thuyết phục được tiền đạo người Argentina. Cách thứ 2, đội chủ sân Old Trafford phải chi 94 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của chân sút này.

Tuy nhiên, theo thông tin từ The Times, MU không sẵn sàng chi 94 triệu bảng để chiêu mộ Lautaro Martínez ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Do đó, các cổ động viên “Quỷ đỏ” nhiều khả năng sẽ không được chứng kiến “đàn em” của Messi cập bến Old Trafford./.