MU sẽ dùng đội hình mạnh đấu AZ ở Europa League

Ở lượt trận trước của Europa League khi đối đầu với Astana, MU đã tung ra đội hình cực trẻ với hơn một nửa là những cầu thủ sinh sau năm 2000. Kết quả là Quỷ đỏ đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2. Dù trận thua ấy không ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của MU nhưng cũng khiến Quỷ đỏ chưa chắc chắn giành được ngôi nhất bảng L.



Những trụ cột của MU như Rashford và Martial nhiều khả năng sẽ đá chính trong trận đấu với AZ rạng sáng mai. (Ảnh: Getty).