Ngắm những bông hoa học trò tỏa nắng ở khai mạc giải Bóng đá Học sinh

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô - Trưởng BTC giải, cho biết giải bóng đá THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức là một giải đấu chính thức trong hệ thống bóng đá phong trào của thành phố Hà Nội, với sự lớn mạnh không ngừng trong 19 năm qua.