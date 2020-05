Paderborn - Dortmund: Không còn đường lùi

Sau loạt trận đá sớm ngày thứ 7, Bayern Munich đã có 67 điểm, bỏ xa Dortmund đến 10 điểm. Nếu tiếp tiếp tục cuộc đua vô địch Bundesliga mùa này., Dortmund sẽ cần có 3 điểm trước Paderborn trong trận đấu đêm nay khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc.



Gặp Paderborn, Dortmund sẽ cần phải tránh để xảy ra kịch bản hòa 3-3 tương tự như trận lượt đi. (Ảnh: Getty)

Không chỉ cần 1 chiến thắng để nuôi hi vọng giành đĩa bạc, Dortmund cũng cần có thêm 3 điểm để "cắt đuôi" những đối thủ bám đuổi rát quyết liệt phía sau như Leverkusen, Leipzig.



Dortmund có thành tích sân nhà tốt nhất Bundesliga mùa này, nhưng họ chỉ thắng 7 trong số 14 trận đấu làm khách. Đội bóng của HLV Lucien Favre đã bị Paderborn 07 cầm hòa 3-3 trong trận đấu lượt đi. Do đó, các CĐV Dortmund sẽ không muốn điều này tái hiện một lần nữa.



Không chỉ với Dortmund, cuộc đọ sức này cũng mang ý nghĩa "không còn đường lùi" với đội chủ nhà Paderborn. Đội bóng này cần 3 điểm hơn bao giờ hết để thoát khỏi vị trí cuối bảng.



Đội bóng của HLV Steffen Baumgart đã hòa cả 3 trận đấu gần nhất kể từ khi Bundesliga trở lại vào ngày 16 tháng 5, lần lượt chia điểm với các đối thủ Fortuna Dusseldorf, Hoffenheim và Augsburg nhưng trước đối thủ có đẳng cấp cao hơn như Dortmund, sẽ không dễ để Paderborn có thể giành điểm.



Ở trận này, Paderborn 07 sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ người Albania Klaus Gjasula vì án treo giò, trong khi Luca Kilian sẽ lại bỏ lỡ trận đấu này vì gặp vấn đề ở đùi. Streli Mamba đã hồi phục chấn thương đầu gối, trong khi Christopher Antwi-Adjei cũng đã hồi phục chấn thương đùi.



Đối với Dortmund, Erling Haaland nhiều khả sẽ bỏ lỡ trận đấu này vì gặp vấn đề đầu gối gặp phải trong trận gặp Bayern Munich. Sự vắng mặt của Haaland có thể mở ra cơ hội cho Jadon Sancho trở lại đội hình chính. Ngoài ra, Dortmund vẫn có vấn đề về lực lượng với Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz và Marco Reus đều đang bị chấn thương dài hạn.



Trận đấu giữa Paderborn và Dortmund sẽ bắt đầu lúc 23h30 đêm nay (31/5) theo giờ Việt Nam./.



Đội hình dự kiến:



Paderborn 07: Zingergie; Jans, Hunemeier, Schonlau, Collins; Antwi-Adjei, Vasiliadis, Ritter, Proger; Srbeny, Mamba



Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Can, Guerreiro; Sancho, Hazard, Brandt