Tờ báo uy tín The Guardian của Anh đã công bố danh sách đề cử 40 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019. Đáng chú ý, ngôi sao Quang Hải của đội tuyển Việt Nam đã được đưa vào danh sách.



Quang Hải được đề cử vào danh sách 40 cầu thủ hay nhất thế giới.

The Guardian miêu tả về Quang Hải: "Anh ấy là tiền vệ tấn công đa năng và có thể làm được mọi thứ trong trận đấu. Nguyễn Quang Hải đang trở thành gương mặt ở Đông Nam Á được săn đón nhất".



Cầu thủ xuất sắc nhất là giải thưởng thường niên do The Guardian tổ chức, với sự tham gia bầu chọn của nhiều danh thủ, huấn luyện viên và nhà báo nổi tiếng trên thế giới. Ở cuộc bầu chọn năm 2018, Luka Modric là người đã dành danh hiệu này.



Việc có mặt trong danh sách đề cử của The Guardian là phần thưởng ghi nhận những đóng góp của Quang Hải cho bóng đá Việt Nam. Từ một cầu thủ trẻ tiềm năng, Quang Hải vươn mình trở thành ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam và khu vực dưới thời HLV Park Hang Seo.



Hiên tại, Quang Hải đang cùng các đồng đội ở U22 Việt Nam tập trung tại TP.HCM để chuẩn bị tham dự SEA Games 30./.