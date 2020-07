Real vô địch La Liga: Zizou viết bản hùng ca giữa đại dịch Covid-19

Zidane đi rồi lại… đến



Tháng 5/2018, HLV Zidane tuyên bố chia tay Real Madrid sau khi giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Khi đó, Zizou nói rằng, ông cảm thấy mình không thể giúp Los Blancos thi đấu tốt hơn nữa nên dừng lại.

Sự ra đi đột ngột của HLV Zidane buộc Chủ tịch Perez phải… gật đầu. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, người đàn ông quyền lực này đã mời HLV Lopetegui dẫn dắt “Kền kền trắng”. Đây là bản hợp đồng tai tiếng của Perez, khi ông khiến nhà cầm quân này bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chấm dứt hợp đồng ngay trước thềm VCK World Cup 2018 khai mạc.

HLV Lopetegui thất bại khi làm việc ở Real Madrid (Ảnh: Getty).

Những tưởng HLV Lopetegui sẽ giúp Real Madrid mạnh mẽ hơn, nhưng mọi chuyện lại không phải vậy. Sự ra đi của Ronaldo ở mùa hè 2018 khiến Real Madrid thiếu một cỗ máy săn bàn trên hàng công. Đó là lý do thành tích của Los Blancos rất tệ, để rồi sau hơn 4 tháng cầm quân, HLV Lopetegui bị Chủ tịch Perez sa thải.

Sau khi thất bại với HLV Lopetegui, Chủ tịch Perez bổ nhiệm HLV Solari làm thuyền trưởng của “Kền kền trắng”, nhưng sự non trẻ, thiếu cá tính của nhà cầm quân này không thể giúp Los Blancos trở lại quỹ đạo chiến thắng, cạnh tranh các danh hiệu.

Tháng 3/2019, Chủ tịch Perez đã cầu cứu Zidane sau khi thất bại trong việc lôi kéo Conte và một số nhà cầm quân khác về Bernabeu. Và trong lúc Real Madrid khó khăn, Zizou đã nhận lời dẫn dắt Real Madrid.

HLV Zidane nhận lời Chủ tịch Perez về giải cứu Real Madrid và đã nhận được thành công bước đầu (Ảnh: Getty).

Và để giữ lời hứa với Zizou, Chủ tịch Perez đã vung hơn 300 triệu euro ở phiên chợ hè 2019, đưa về sân Bernabeu những bản hợp đồng ở các vị trí trọng yếu. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bản hợp đồng 100 triệu euro mang tên Eden Hazard.

Dù được tạo điều kiện tối đa để giúp Real Madrid lấy lại sức mạnh, nhưng HLV Zidane đã gặp rất nhiều khó khăn. Niềm tin và khát khao chiến thắng đã trở lại với Los Blancos, nhưng họ lại không giữ được sự ổn định.

Real Madrid thua 1-2 trước Man City ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/2020, nhưng sau đó lại thắng thuyết phục Barca ở trận Siêu kinh điển, để rồi lại thua muối mặt 1-2 trước đối thủ yếu hơn nhiều là Real Betis.

Truyền thông châu Âu thậm chí còn nghi ngờ về năng lực thực sự của Zizou khi Real Madrid sống lay lắt. Tuy nhiên, mọi ánh mắt nghi ngờ đã bị thuyền trưởng người Pháp đập tan bằng thành tích cực ấn tượng của Real Madrid khi bóng đá trở lại sau dịch Covid-19.

Zizou viết bản hùng ca giữa đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến bóng đá châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. La Liga 2019/2020 phải tạm hơn tới hơn 3 tháng, khi trở lại thì các trận đấu vẫn phải tổ chức kín, không đón khán giả.

Nếu như đa số các đội bóng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, cầu thủ liên tục dính chấn thương khi trở lại thi đấu thì Real Madrid lại miễn nhiễm. HLV Zidane có trong tay đội hình mạnh nhất để bày binh, bố trận.

Khi La Liga 2019/2020 chưa bị hoãn, Real Madrid thi đấu thiếu ổn định bao nhiêu thì sau hơn 3 tháng đội bóng này lột xác ngoạn mục. Tính cả trận đấu sáng 11/7 với Villarreal thì “Kền kền trắng” có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp để giành chức vô địch La Liga sớm một vòng đấu.

Real Madrid có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp (Ảnh: Getty).

Một bộ phận truyền thông nói rằng, Real Madrid được trọng tài ưu ái, may mắn và được hưởng lợi nhiều từ VAR. Nhưng, nếu nhìn khách quan thì những may mắn kể trên đều do Real Madrid tự tạo ra và họ xứng đáng được hưởng thành quả.

Real Madrid có thế trận hợp lý trước từng đối thủ và tổ chức những đợt tấn công, phản công hiệu quả, buộc đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Pha bóng Ramos cướp được bóng từ giữa sân ở trận gặp Villarreal, sau đó rê bóng xâm nhập vòng cấm và bị phạm lỗi là minh chứng rõ ràng nhất.

Real Madrid có may mắn, đó là sự khủng hoảng của Barca. Mâu thuẫn nội bộ khiến ban lãnh đạo Barca sa thải HLV Ernesto Valverde, khi mà đội bóng xứ Catalan đang chơi tốt và dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau đó, họ đã bổ nhiệm HLV Quique Setien ngồi vào chiếc ghế nóng.

Bản thân HLV Quique Setien sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở Nou Camp cũng không kiểm soát được phòng thay đồ, không được lòng các cầu thủ nên thành tích của đội bóng này khi bóng đá trở lại sau dịch Covid-19 kém xa Real Madrid. Nếu như Real Madrid toàn thắng 10 trận thì Barca chỉ thắng 6, hòa 3 và thua 1 nên đã ngậm ngùi nhìn đại kình địch lên ngôi vô địch La Liga.

HLV Zidane có 11 danh hiệu cùng Real Madrid trên cương vị huấn luyện sau 2 nhiệm kỳ (Ảnh: Getty).

Real Madrid vô địch La Liga 2019/2020 là tổng hòa của nhiều yếu tố như sự xuất sắc của Courtois trong khung gỗ, tinh thần thép của Ramos hay sự bền bỉ và sắc bén của Benzema. Nhưng, ngôi sao sáng nhất của Los Blancos chính là Zidane, ông đã viết bản hùng ca giữa đại dịch Covid-19.

Zidane ra đi trong tư thế của người hùng và trở lại Bernabeu trong cương vị của kẻ cứu tinh, vớt con tàu đắm. Sau hơn một năm trở lại, Zidane bằng thuật đắc nhân tâm và tài thao lược của mình đã đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo, mang về niềm vui của cổ động viên đội nhà.

“Tất cả những gì Zidane chạm vào đều biến thành vàng. Chúng tôi tin tưởng Zidane và những gì ông ấy làm. Zidane chính là người tạo nên khác biệt. Ông ấy là người tin tưởng các cầu thủ. Hy vọng rằng Zidane sẽ ở lại đội bóng trong một thời gian rất dài. Ông ấy là người độc nhất vô nhị” - Ramos ca ngợi nhà cầm quân người Pháp.

Có thể nói, với đội hình chất lượng và dàn cầu thủ trẻ tài năng mà HLV Zidane có thì trong những năm tới, Real Madrid hoàn toàn có thể thống trị Tây Ban Nha và châu Âu như cách mà họ đã làm khi vô địch Champions League 3 năm liên tiếp. Hãy cùng chờ xem./.