Ronaldo lập siêu phẩm, Juventus vững vàng trên đỉnh Serie A

Sau chuỗi trận rất thành công thời gian "hậu Covid-19", Juventus hướng đến chiến thắng tiếp theo trước Genoa để tiếp tục duy trì ngôi đầu trên BXH của Serie A.



Ronaldo ghi bàn đẹp mắt giúp Juventus giành trọn 3 điểm trước Genoa. (Ảnh: Getty).

Với những mũi tấn công đang có phong độ cao như Ronaldo, Dybala, Bernardeschi... Juventus chiếm thế chủ động ngay từ đầu trận. Dybala rồi Ronaldo liên tiếp thử tài thủ môn Mattia Perin của đội chủ nhà và chỉ có may mắn mới giúp Genoa không thủng lưới.



Sau những phút đầu ép sân liên tục, Juve có thời điểm chùng xuống ở cuối hiệp 1 và đó là cơ hội để Genoa vùng lên. Phút 40, đội chủ nhà tạo nên pha bóng khá ấn tượng nhưng Behrami đã không thể dứt điểm thành công. 45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa 0-0.



Sang hiệp 2, Juventus tiếp tục tăng cường sức ép và thành quả đã đến với họ ngay ở phút 50. Dybala thực hiện pha solo từ ngoài vòng cấm vào trong trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Genoa, mở tỷ số cho Juventus.



6 phút sau, khoảnh khắc người hâm mộ Juventus mong chờ đã đến. Ronaldo đi bóng từ giữa sân và tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đầy uy lực, không cho thủ thành Perin bất cứ cơ hội nào để cản phá.



Dẫn trước 2 bàn, Juventus dần có những sự thay đổi người và chính 1 trong những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã đem về bàn thắng thứ 3 cho Juve. Douglas Costa có tình huống đảo chân và dứt điểm kỹ thuật ở phút 73, đem đến sự phấn khích cho những khán giả theo dõi trận đấu.



Những nỗ lực sau đó của đội chủ nhà Genoa chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự do công của Pinamonti ở phút 76. Chung cuộc, Juventus đánh bại Genoa với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp Juve có trong tay 72 điểm, tiếp tục tạo ra khoảng cách 4 điểm so với đội đứng thứ 2 là Lazio./.



Đội hình xuất phát:



Genoa: Mattia Perin, Cristian Romero, Adama Soumaoro, Andrea Masiello, Paolo Ghiglione, Valon Behrami, Lasse Schone, Stefano Sturaro, Francesco Cassata, Andrea Pinamonti, Andrea Favilli



Juventus: Wojciech Szczesny, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Danilo, Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo