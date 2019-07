Sao MU hứng khởi ký tặng người hâm mộ ở Singapore

Sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Inter Milan với tỷ số 1-0, ba cầu thủ của câu lạc bộ MU gồm Jesse Lingard, Nemanja Matic, Eric Bailly tới tham dự sự kiện "Thành công là sự phối hoà" và gặp gỡ người hâm mộ tại Singapore vào ngày 21/7. Đây là sự kiện của nhà tài trợ độc quyền, đồng hành cùng đội MU trong các hoạt động quảng bá trên toàn cầu - tổ chức.

Các cầu thủ MU giao lưu và chụp ảnh với người hâm mộ.

Suốt buổi giao lưu, tiền vệ Jesse Lingard luôn tỏ ra thân thiện với người hâm mộ, giữ nụ cười tươi rói mỗi khi ống kính máy ảnh hướng đến. Gia nhập lò đào tạo United từ khi chỉ là một chú nhóc 7 tuổi, đến nay, Jesse Lingard đã giành được rất nhiều tình cảm yêu mến từ fan đội MU.



Họ gọi anh là "vũ công Samba Lingardinho" với những cống hiến thầm lặng và không ít lần ghi những bàn thắng quan trọng, thổi bùng lên tinh thần "Thành công là sự phối hoà" trong đội hình Quỷ đỏ.

Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic lại luôn giữ vẻ điềm đạm suốt buổi giao lưu giống hệt như phong cách của anh trên sân cỏ. Vốn là một chuyên gia phòng ngự, anh dần thay đổi để trở thành mắt xích quan trọng trong lối chơi tấn chơi mà HLV Solskjaer xây dựng.

Còn trung vệ Eric Bailly lại thu hút người hâm mộ bởi vẻ ngoài rất "ngầu". Trong các trận đấu, Eric Bailly luôn gây ấn tượng bằng vẻ ngoài to cao và lợi thế lớn nhất của anh chính là tốc độ.

Nói về buổi giao lưu này, đại diện ban tổ chức - ông Patrick Castanier - phát biểu: "Chúng tôi tự hào là những người đã kết nối, thổi bùng tình yêu dành cho các chiến binh MU. Với thông điệp xuyên suốt "Thành công là sự phối hoà", chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sự kiện để người hâm mộ Việt Nam có cơ hội gặp gỡ cầu thủ mà họ yêu mến".

Trong buổi giao lưu này, ở phần bốc thăm để lên sân khấu chụp ảnh cùng tuyển thủ đội Quỷ đỏ, diễn viên Bình An đã may mắn có cơ hội đứng gần những cầu thủ mà anh yêu mến bấy lâu. Hot boy điển trai lộ rõ vẻ phấn khích và hào hứng khi được trò chuyện cùng sao MU. Sau đó, Bình An được tiền vệ Nemanja Matic ký tặng lên ngực áo.

Chia sẻ về buổi gặp gỡ này trên trang facebook cá nhân, Bình An cho biết: "Con đường đến với vinh quang không phải là hành trình của một cá nhân mà phải là sức mạnh phối hoà của một tập thể. Hôm qua, mình đã chứng kiến những pha tranh bóng nghẹt thở, bàn thắng quyết định của Greenwood, chiến thắng xứng đáng của các chiến binh Quỷ đỏ.

Hôm nay, mình lại được gặp gỡ đội hình trong mơ đã tạo nên thành công đó: Jesse Lingard, Nemanja Matic và Eric Bailly! An vừa được gặp gỡ, bắt tay và chụp hình với các danh thủ. Ôi còn xin được cả chữ ký của anh Matic nữa”./.