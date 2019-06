Sao MU tiếp tục ghi bàn đưa Chile vào tứ kết Copa America

Đối đầu với một Ecuador bị đánh giá yếu hơn ở lượt trận thứ 2 bảng C của Copa America, Chile dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.



Chỉ mất 8 phút, các nhà ĐKVĐ đã có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống phạt góc, tiền vệ đã 34 tuổi Fuenzalida có cơ hội vung chân sút volley uy lực, găm bóng dội vào cột dọc rồi chui vào lưới.



Sau khi có bàn mở tỷ số, Chile chuyển nhanh chiến thuật sang phòng ngự - phản công. Họ chơi chậm, chắc chắn và đảm bảo an toàn tối đa bên phần sân nhà để vừa bảo vệ thành quả vừa giữ sức cho chặng đường sắp tới.



Trong thế trận ấy, Ecuador gần như bất lực trong khâu tổ chức tấn công. Dù vậy, "món quà" của hàng thủ Chile đã giúp đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng C có bàn gỡ hòa ở phút 24. rong một thoáng lơ là, hàng thủ Chile đã để Sebastian Mendez thoát xuống đối mặt với Arias và thủ thành 31 tuổi buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm.



Trên chấm 11m, Enner Valencia không mắc sai lầm nào, đưa trận đấu về vạch xuất phát.





Các cầu thủ Chile ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Getty).

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER