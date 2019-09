Sheffield Utd - Liverpool: Khó cho chủ nhà

Sau 6 vòng đấu đầu tiên ở Premier League mùa giải năm nay, Liverpool là đội bóng duy nhất có được 6 trận toàn thắng. Họ đã tạm thời tạo nên khoảng cách 5 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch là Man City.



Mane đã trở lại để sẵn sàng giúp Liverpool nối dài mạch toàn thắng. (Ảnh: Getty).