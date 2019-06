SLNA - HAGL: Cuộc chiến không khoan nhượng

Chiều nay (16/6), SLNA vs HAGL so so tài trên sân vận động Vinh. Đây được coi là trận cầu tâm điểm của vòng 13 V-League 2019 và nó nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ.



Hiện tại, đội khách HAGL đang có phong độ tốt hơn SLNA. Kể từ khi HLV Lee Tae-hoon thay ông Dương Minh Ninh nắm quyền, đội bóng phố núi đã thi đấu lì lợm và khó đánh bại hơn.

SLNA (áo vàng) đang có phong độ không tốt (Ảnh: Minh Hoàng).

HAGL dưới dự dẫn dắt của HLV Lee Tae-hoon không chỉ chơi tấn công hay mà giờ đây còn biết phòng ngự. Trước những đối thủ được đánh giá cao hơn, HAGL sẵn sàng đổ bê tông, ngay cả khi thi đấu trên sân nhà.

Do đó, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA tỏ ra thận trọng, phát biểu trước trận đấu, nhà cầm quân này cho biết: “HAGL thay đổi rất nhiều từ khi thay huấn luyện viên. Họ có dàn cầu thủ thi đấu V-Leaue cùng nhau 3 đến 4 năm. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới, HAGL chơi chắc chắn, phòng ngự phản công hay hơn trước nên rất nguy hiểm. Mặt khác, kỹ thuật cá nhân của HAGL cũng rất là tốt”.

Mặc dù HAGL đang có phong độ tốt hơn và chơi khó chịu hơn kể từ khi HLV Lee Tae-hoon lên nắm quyền nhưng đội bóng phố núi lại có thành tích đối đầu khá tệ khi chơi tại sân Vinh.

Theo đó, ở 5 lần gần nhất hành quân đến đây, HAGL đều không biết mùi chiến thắng khi thua 4 và hòa 1. Ở 5 lần đọ sức gần nhất, SLNA cũng thể hiện sự áp đảo khi thắng 4 và chỉ thua 1.

Với lợi thế sân nhà và được lịch sử chống lưng, SLNA đang quyết tâm chấm dứt chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng. HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định, ông sẽ có đấu pháp hợp lý để giúp đội nhà giành kết quả thuận lợi.

HLV Nguyễn Đức Thắng cho hay: “Tôi sẽ có phương án, phương pháp để chọn lối chơi, trước trận không thể tiết lộ được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tìm cách hạn chế điểm mạnh và khai thác vào điểm yếu của họ. Trong bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng khát khao chiến thắng thì bất cứ đội bóng nào cũng mong muốn và SLNA cũng vậy”.

Theo lịch thi đấu vòng 13 V-League 2019, trận đấu giữa SLNA vs HAGL diễn ra vào lúc 17h chiều nay (16/6). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.