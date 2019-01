Thể thao 24h: Arsenal theo đuổi “Messi Mexico”

PC_Article_AfterShare_1

Arsenal theo đuổi “Messi Mexico”

Tiền vệ Lozano (Ảnh: Getty).

Theo TMW, Arsenal đã đưa tiền vệ Lozano của PSV vào danh sách những mục tiêu lý tưởng để thay thế tiền vệ Ramsey. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Mexico” được định giá khoảng 35 triệu Bảng và hiện nhận được sự quan tâm của cả Chelsea, Barcelona và Napoli.

Chelsea thanh lý Batshuayi

Theo The Telegraph, Chelsea không có ý định giữ tiền đạo Batshuayi. Tuyển thủ Bỉ hiện thi đấu ở La Liga trong màu áo Valencia dưới dạng cho mượn. Chelsea muốn thu về ít nhất 40 triệu Bảng nếu bán cầu thủ này.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tân binh 16 tuổi vừa gia nhập MU có gì đặc biệt? VOV.VN - MU vừa đánh bại nhiều tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu để sở hữu tài năng trẻ được đánh giá rất cao của Amiens, Noam Emeran.

Valencia không vội rời MU

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Theo The Times, mặc dù chưa được MU gia hạn hợp đồng, nhưng Valencia vẫn hi vọng có thể ở lại Old Trafford thêm ít nhất một năm nữa. Hợp đồng của tuyển thủ Ecuador với MU còn thời hạn đến tháng 6/2019.

Dortmund giữ chân Sancho bắng mọi giá

Thông qua truyền thông, Dortmund khẳng định, sẽ không bán tài năng trẻ Jadon Sancho với bất cứ giá nào. Cầu thủ 18 tuổi hiện được liên hệ để trở lại Premier League, điểm đến có thể là Man City hoặc Liverpool./.

Liverpool giữ chân thành công “món hời” Andrew Robertson VOV.VN - Liverpool đã giữ chân thành công hậu vệ Andy Robertson bằng hợp đồng dài hạn. Thi đấu thăng hoa, Rashford chuẩn bị được MU thưởng lớn VOV.VN - Chứng kiến phong độ ấn tượng của Rashford thời gian gần đây, BLĐ MU dự định sẽ tăng lương gấp đôi cho cầu thủ này.