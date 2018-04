Thể thao 24h: Công Phượng giải hạn sau nửa năm “tịt ngòi” ở V-League

Công Phượng "giải hạn" tại V-League

Khả năng ghi bàn trong màu áo HAGL của Công Phượng bị đặt dấu hỏi. Tính đến trước vòng đấu này, đã hơn nửa năm anh chưa thể lập công ở V-League. Mặc dù vậy, cơn khô hạn bàn thắng với CP10 đã chấm dứt khi anh có pha sút phạt đền thành công, mở tỉ số cho HAGL trong trận đấu với SHB Đà Nẵng.

Ở phút 23, Rimario bị Văn Thắng phạm lỗi trong vòng cấm và Công Phượng bước lên thực hiện quả 11m. Tiền đạo của HAGL đánh lừa thủ môn thành công và mở tỉ số cho đội chủ nhà.

TRỰC TIẾP HAGL 1-0 SHB Đà Nẵng: Công Phượng chơi "lên đồng" VOV.VN - Trực tiếp vòng 6 V-League 2018 chiều nay (21/4), HAGL vs SHB Đà Nẵng so tài, Than Quảng Ninh vs Nam Định quyết đấu.

Pogba nhận lời khuyên từ Matic

Trước trận bán kết FA Cup giữa MU và Tottenham, tiền vệ Matic đã có những lời khuyên dành cho người đồng đội Pogba. Matic cho biết: "Pogba cần thể hiện trách nhiệm lớn hơn nữa. Hai tuần trước cậu ấy đã chơi tuyệt hay trước City.

Cậu ấy đã ghi những bàn thắng và tiếp thêm tự tin cho toàn đội. Sau bàn thắng đầu tiên của Pogba, toàn đội đã tin tưởng rằng chúng tôi có thể làm được một điều gì đó. Và đó mới chính là cách chúng tôi phải nghĩ khi tiếp cận trận đấu. Chính vì vậy, bây giờ Pogba cần phải trở nên tự tin hơn."

Trận bán kết giữa MU và Tottenham diễn ra lúc 23h15' ngày 21/4. Đội thắng sẽ giành chiếc vé vào chơi chung kết FA Cup./.