Tiết lộ lý do Mạc Hồng Quân bị loại khỏi ĐT Việt Nam

Sau khi VFF và HLV Park Hang Seo công bố danh sách rút gọn lần một ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia được công bố, đã có nhiều ý kiến trái triều về vị trí các cầu thủ bị loại, đặc biệt là trường hợp của Mạc Hồng Quân.



Mạc Hồng Quân chia tay ĐT Việt Nam vì chấn thương.