Toàn cảnh Chelsea 2-1 Newcastle: Willian vẽ cầu vồng bằng chân

The Blues chỉ cần 9 phút để có bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Pedro. Xuất phát từ pha chuyền dài từ sân nhà của Luiz, Pedro thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Newcastle đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0. Pedro sớm đưa Chelsea giành lợi thế trước "Chích chòe". Chơi không ấn tượng nhưng đội khách bất ngờ có bàn thắng nhờ công của Ciaran Clark ở phút 40. Ciaran Clark nhen nhóm lại hi vọng có điểm cho Newcastle. Tỉ số hòa 1-1 được hai đội duy trì hết 45 phút đầu tiên của trận đấu. Hiệp 2, Chelsea vẫn là đội kiểm soát thế trận. Và sau nhiều cơ hội bị bở lỡ, phút 57 Willian vẽ nên đường cong mỹ miều đưa Chelsea thêm một lần vươn lên dẫn trước. Khoảnh khắc xuất thần của tuyển thủ Brazil làm bật tung mọi cảm xúc trên các khán đài SVĐ Stamford Bridge. Trong khoảng thời gian còn lại, Newcastle cố gắng gia tăng sức ép về phía Chelsea, thế nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Chelsea cũng có thêm một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Với chiến thắng 2-1, Chelsea vẫn xếp vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh nhưng được củng cố chắc hơn, The Blues hiện đã hơn đội xếp thứ 5 là Arsenal 6 điểm do ở trận đấu trước đó Pháo thủ thành London bất ngờ để West Ham đánh bại với tỉ số 0-1.

