Toàn cảnh Chelsea 3-1 BATE Borisov: Trận đấu để đời của Loftus-Cheek

Chelsea chỉ mất 2 phút để tìm thấy bàn mở tỷ số trong cuộc tiếp đón BATE Borisov, nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Ruben Loftus-Cheek. Đây là bàn thắng đầu tiên của Ruben Loftus-Cheek cho The Blues ở đấu trường châu Âu. Dù chỉ sử dụng đội hình 2 ở trận này nhưng Chelsea vẫn tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với BATE Borisov. Sau 8 phút bóng lăn, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge. Người lập công vẫn là Ruben Loftus-Cheek, sau quả đá phạt góc của Willian. Cầu thủ sinh năm 1996 đã nhanh chân hơn cả hậu vệ đối phương lẫn Olivier Giroud đang lao vào để đệm lòng tung lưới BATE Borisov. Sớm tạo ra cách biệt an toàn, Chelsea chơi như vũ bão trước BATE Borisov. Tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các cầu thủ Chelsea lại không có duyên ghi bàn ở trận này... ...ngoại trừ Ruben Loftus-Cheek. Tiền vệ người Anh hoàn tất cú hat-trick ở phút 53 với cú sửa lòng hiểm hóc. Lập hat-trick ngay trận đầu tiên ghi bàn ở đấu trường châu Âu, Ruben Loftus-Cheek có màn trình diễn để đời và sẽ được nhắc đến nhiều khi nhìn lại sự nghiệp. Phía bên kia chiến tuyến, những nỗ lực của BATE Borisov mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 79. Xuất phát từ cú đá phạt bên cánh trái, Ihar Stasevich treo bóng cho Alexei Rios lao vào dứt điểm tung lưới Chelsea trong tư thế không người kèm. Chung cuộc Chelsea giành chiến thắng 3-1 trước BATE Borisov và tiếp tục dẫn đầu bảng L Europa League. The Blues coi như đã đặt 1 chân vào vòng knock-out Europa League mùa này.

