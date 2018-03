Toàn cảnh chiến thắng sát nút của Hà Nội FC trước Hải Phòng

Ở vòng 1 V-League 2018, cuộc độ sức giữa Hà Nội FC với Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy là trận đấu tâm điểm. CĐV Hải Phòng làm nóng không khí trên sân Hàng Đẫy bằng việc đốt pháo sáng ngay trước giờ thi đấu. Được kỳ vòng là trận cầu kịch tính và hay nhất vòng 1 V-League, do vậy tốc độ của trận đấu được hai đội đẩy cao ngay từ những phút đầu tiên. Việc được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy đã giúp các cầu thủ của Hà Nội FC thi đấu đầy tự tin và kiểm soát thế trận tốt. Thủ môn Văn Lâm có ngày thi đấu xuất thần khi liên tục cứu thua cho Hải Phòng. Các pha phản công của Hải Phòng cũng ẩn chứa nhiều sự nguy hiểm. Tuy nhiên tất cả các đường lên bóng của hai đội chỉ dừng ở mức cơ hội, do vậy hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC liên tục gia tăng sức ép lên hàng thủ đội khách. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Hà Nội FC có bàn thắng mở tỷ số do công của Ngân Văn Đại ở phút 69 sau pha sút bóng trúng xà ngang của tiền đạo Oseni. Các CĐV Hà Nội đốt pháo sáng sau khi đội bóng con cưng mở tỷ số. Sau bàn thắng mở tỷ số, Hà Nội FC thi đấu đầy tự tin liên tục đặt khung thành của Hải Phòng vào tình trạng báo động. 4 ngôi sao của U23 Việt Nam đã được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân. Lương "dị" liên tục làm khổ hàng thủ của Hải Phòng. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Hà Nội FC. Với kết quả này, Hà Nội FC và Quảng Ninh chia nhau vị trí nhất bảng sau lượt trận đầu tiên tại V-League 2018. 0c2c156822fe5cda821e377ec12566e2/5aaa258f/2018_03_12/GR6WOoAxWrGhe06prFi0Gg/Dang_Van_Lam_choi_xuat_than_Hai_Phong_van_phai_nhan_that_bai_truoc_Ha_Noi.mp4

Ở vòng 1 V-League 2018, cuộc độ sức giữa Hà Nội FC với Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy là trận đấu tâm điểm. CĐV Hải Phòng làm nóng không khí trên sân Hàng Đẫy bằng việc đốt pháo sáng ngay trước giờ thi đấu. Được kỳ vòng là trận cầu kịch tính và hay nhất vòng 1 V-League, do vậy tốc độ của trận đấu được hai đội đẩy cao ngay từ những phút đầu tiên. Việc được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy đã giúp các cầu thủ của Hà Nội FC thi đấu đầy tự tin và kiểm soát thế trận tốt. Thủ môn Văn Lâm có ngày thi đấu xuất thần khi liên tục cứu thua cho Hải Phòng. Các pha phản công của Hải Phòng cũng ẩn chứa nhiều sự nguy hiểm. Tuy nhiên tất cả các đường lên bóng của hai đội chỉ dừng ở mức cơ hội, do vậy hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC liên tục gia tăng sức ép lên hàng thủ đội khách. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Hà Nội FC có bàn thắng mở tỷ số do công của Ngân Văn Đại ở phút 69 sau pha sút bóng trúng xà ngang của tiền đạo Oseni. Các CĐV Hà Nội đốt pháo sáng sau khi đội bóng con cưng mở tỷ số. Sau bàn thắng mở tỷ số, Hà Nội FC thi đấu đầy tự tin liên tục đặt khung thành của Hải Phòng vào tình trạng báo động. 4 ngôi sao của U23 Việt Nam đã được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân. Lương "dị" liên tục làm khổ hàng thủ của Hải Phòng. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Hà Nội FC. Với kết quả này, Hà Nội FC và Quảng Ninh chia nhau vị trí nhất bảng sau lượt trận đầu tiên tại V-League 2018.