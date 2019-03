Toàn cảnh chiến thắng “tâm phục” của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan

Ở lượt trận cuối cùng tại bảng K trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam tiếp đón U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Đây hứa hẹn là trận đấu khó khăn với đoàn quân của HLV Park Hang Seo, bởi trước khi bước vào trận đấu này, U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn so với U23 Việt Nam. Tuy nhiên việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của 40.000 CĐV, U23 Việt Nam tạo được thế trận tốt trước U23 Thái Lan. Ở chiều ngược lại, các pha lên bóng của U23 Thái Lan không thể xuyên phá được hàng thủ đầy kỷ luật của U23 Việt Nam. Điều đó khiến các cầu thủ bên phía đội bóng xứ sở Chùa Vàng không giữ được bình tĩnh và liên tục phạm lỗi với các cầu thủ đội chủ nhà. Vào phút 17, U23 Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Hà Đức Chinh. Xuất phát từ đường chuyền tinh tế của Đoàn Văn Hậu, tiền đạo số 18 phá bẫy việt vị trước khi anh có cú ra chân hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nont, 1-0 nghiêng về thầy trò HLV Park Hang Seo. Sau bàn thua, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ tuy nhiên trước hàng thủ chắc chắn của U23 Việt Nam khiến các pha lên bóng của thầy trò HLV Alexandre Gama liên tục bị hoá giải. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đẩy cao tốc độ của trận đấu. Vào phút 53, U23 Việt Nam có bàn nhân đôi cách biệt do công Nguyễn Hoàng Đức. Bắt nguồn từ pha đi bóng khéo léo của Quang Hải bên hành lang trái, đội trưởng của U23 Việt Nam có pha chuyền bóng chính xác trước khi Hoàng Đức xoay người dứt điểm 1 chạm đẹp mắt, 2-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Khó khăn thêm chồng chất với U23 Thái Lan khi Supachai phải nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội với trung vệ Đình Trọng. Chỉ sau 10 phút sau bàn thắng của Hoàng Đức, các CĐV của U23 Việt Nam tiếp tục được ăn mừng khi Thành Chung nới rộng khoảng cách lên 3-0 cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo sau pha lộn xộn của trong vòng cấm. Trước khi trận đấu khép lại, Thanh Sơn ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, qua đó chính thức có vé tham dự VCK U23 châu Á 2020.

