Toàn cảnh: Hà Nội FC “vùi dập” HAGL soán ngôi đầu của Than Quảng Ninh

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC vs HAGL trong trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Bằng chứng là sân Hàng Đẫy đông kín khán giả, nhiều người không mua được vé để xem. Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, Hà Nội FC với HAGL chơi đôi công hấp dẫn. Sau khoảng thời gian đầu bị HAGL lẫn lướt, Hà Nội FC lấy lại thế trận và dồn ép đối phương. Khung thành của Văn Trường liên tục bị các chân sút áo tím đe dọa. Phút 23, Tăng Tiến để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài đã không ngần ngại cho Hà Nội FC được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Văn Quyết lại không đánh bại được Văn Trường. Mặc dù vậy, chỉ 9 phút sau khi Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Văn Đại đánh đầu chuẩn xác từ pha đá phạt góc mở tỉ số trận đấu. Nhận bàn thua, HAGL còn phải chơi thiếu người ở cuối hiệp 1, khi Tăng Tiến nhận thẻ đỏ rời sân vì phạm lỗi thô bạo với Duy Mạnh. Ít phút sau khi chơi thiếu người HAGL nhận bàn thua thứ 2, người lập công là Oseni. Các cổ động viên Hà Nội FC đốt pháo sáng ăn mừng. Ở hiệp thi đấu thứ 2, cuộc đọ sức diễn ra rất quyết liệt. Dù thiếu người, nhưng HAGL vẫn dâng cao đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Đội khách đã tạo được một số cơ hội, nhưng lại không chuyển hóa được thành bàn thắng. Không những vậy, HAGL còn nhận thêm 3 bàn thua nữa ở hiệp 2. Các cầu thủ ghi bàn trong hiệp 2 là Oseni, Văn Quyết và Quảng Hải. Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng 5-0 trước HAGL để leo lên ngôi đầu BXH. Hiện tại, Hà Nội FC có 10 điểm, nhưng xếp trên Than Quảng Ninh do hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, HAGL với 5 điểm tụt xuống vị trí thứ 9. f96b0d7ece296331dcce50b0bc3c6529/5ac96a90/2018_04_06/4rTMId9NtFPyoqsYrG5iQA/Cai_dau_nong_cua_Tang_Tien_khien_Hoang_Anh_Gia_Lai_tham_bai_truoc_dai_dien_thu_do__YouTube.mp4

