Toàn cảnh MU 2-1 Arsenal: Old Trafford hát bài nhạc buồn tiễn Wenger

Tiếp đón Arsenal trên sân Old Trafford, Sanchez có lần đầu tiên chạm trán đội bóng cũ. HLV Wenger nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ Sir Alex và HLV Mourinho. Đây là lần cuối Wenger đến Old Trafford với tư cách là HLV Arsenal. Do phải dồn sức cho đấu trường Europa League, HLV Wenger đã tung một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị cho trận đấu này. Bởi lẽ đó, MU dễ dàng áp đặt thế trận và có bàn thắng sớm. Pogba đá bồi thành bàn ngay từ phút thứ 10. Khoảng cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, MU thi đấu chùng xuống tạo điều kiện cho Arsenal vùng lên. "Người cũ" của MU là Mkhitaryan ghi bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Sang hiệp 2, Pogba lại trở nên "vô hại". Tiền vệ người Pháp vẫn thi đấu thất thường như mọi lần. Hàng công MU tận dụng những pha sút xa và tạt bóng từ hai biên để cầu may. Sanchez cũng không tỏa sáng trong lần đầu chạm trán đội bóng cũ. Đúng vào thời khắc khó khăn, Fellaini đánh đầu ngược để mang về chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ ở phút bù giờ. Thắng lợi này đã khiến HLV Wenger phải tạm biệt Old Trafford trong một "bản nhạc buồn"./.

Tiếp đón Arsenal trên sân Old Trafford, Sanchez có lần đầu tiên chạm trán đội bóng cũ. HLV Wenger nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ Sir Alex và HLV Mourinho. Đây là lần cuối Wenger đến Old Trafford với tư cách là HLV Arsenal. Do phải dồn sức cho đấu trường Europa League, HLV Wenger đã tung một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị cho trận đấu này. Bởi lẽ đó, MU dễ dàng áp đặt thế trận và có bàn thắng sớm. Pogba đá bồi thành bàn ngay từ phút thứ 10. Khoảng cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, MU thi đấu chùng xuống tạo điều kiện cho Arsenal vùng lên. "Người cũ" của MU là Mkhitaryan ghi bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Sang hiệp 2, Pogba lại trở nên "vô hại". Tiền vệ người Pháp vẫn thi đấu thất thường như mọi lần. Hàng công MU tận dụng những pha sút xa và tạt bóng từ hai biên để cầu may. Sanchez cũng không tỏa sáng trong lần đầu chạm trán đội bóng cũ. Đúng vào thời khắc khó khăn, Fellaini đánh đầu ngược để mang về chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ ở phút bù giờ. Thắng lợi này đã khiến HLV Wenger phải tạm biệt Old Trafford trong một "bản nhạc buồn"./.