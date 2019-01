Trung vệ 100 triệu Bảng công khai ý định chuyển đến Old Trafford

Những tin chuyển nhượng đáng chú ý về CLB MU ngày 9/1 gồm: Theo La Nazione, để thuyết phục Fiorentina nhả hậu vệ Nikola Milenkovic, BLĐ MU sẵn sàng trả cho đội bóng đến từ Serie A một khoản tiền, kèm theo tiền vệ Andreas Pereira. Sau khi gặp khó ở thương vụ Alderweireld (Tottenham), trong khi Koulibaly thì quá đắt, số tiền dự chi có thể lên tới 100 triệu Bảng. MU bắt đầu hướng sự chú ý đến những mục tiêu tiềm năng, giá hợp lý hơn. "Chúng tôi quan tâm đến Martinez, Herrera, Llorente ... Rõ ràng bất kỳ cầu thủ nào có thể chơi cho Athletic Bilbao đều được chúng tôi quan tâm”, Giám đốc thể thao Athletic Bilbao, Rafael Alkorta chia sẻ trên La Cadena Ser . Trước khi gia nhập MU, Herrera từng có 128 lần ra sân cho Bilbao từ năm 2011 đến 2014. Hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi với đội chủ sân Old Trafford sẽ hết hạn vào cuối mùa. Theo ESPN FC, trung vệ Koulibaly rất muốn chuyển đến MU. Tuy nhiên, nhiều khả năng MU sẽ phải đợi đến hết mùa giải mới có thể chiêu mộ được tuyển thủ Senegal. Để có được trung vệ 27 tuổi, MU sẽ phải bỏ ra không dưới 100 triệu Bảng, theo khăng định của Chủ tịch CLB Napoli, Aurelio De Laurentiis. Theo O Jogo, MU đã gửi trinh sát theo dõi hậu vệ Eder Militao trong chiến thắng với tỉ số 3-1 của Porto trước Nacional ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Trung vệ 20 tuổi có phí giải phóng hợp đồng vào khoảng 45 triệu Bảng. Ngoài MU, Real, Liverpool cũng rất muốn ký hợp đồng với cầu thủ này. Theo Transfer Market Web, Barcelona và Juventus đều quan tâm đến trung vệ Manolas của AS Roma. Cầu thủ sinh năm 1991 cũng được MU theo sát, đội chủ sân Old Trafford thậm chí đã cử tuyển trạch viên đến theo dõi cầu thủ này thi đấu. Manolas còn hợp đồng với AS Roma đến tháng 6/2022 và được định giá khoảng 40,5 triệu Bảng.

