U19 HAGL “khuynh đảo” vòng loại U19 QG: Niềm hy vọng giữa “tâm bão”

Một lần nữa, những người hâm mộ HAGL lại rơi vào trạng thái thất vọng cùng cực sau thất bại toàn diện trước Hà Nội FC. Một viễn cảnh "đá cho vui" và tiếp tục cạnh tranh vị trí tránh xuống hạng lại đang hiển hiện với đội bóng phố Núi.



Dù đã ở mùa giải thứ 6 đá V-League, những cầu thủ U19 ngày nào của HAGL vẫn chưa thể đem lại sự yên tâm cho người hâm mộ.

Thật ra, nếu nhìn nhận một cách khách quan về thực lực tất cả các tuyến của HAGL, thành tích 4 điểm sau 3 vòng vẫn chưa phải là quá tệ và họ vẫn còn cơ hội sửa sai khi phía trước vẫn còn 10 vòng đấu của giai đoạn 1 V-League 2020. Tuy nhiên, với một CLB được yêu mến cùng nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, những gì HAGL thể hiện ở các trận đấu thời "hậu Covid-19" thật sự là nỗi thất vọng quá lớn.



Rất may cho những ai hâm mộ HAGL khi họ vẫn được chứng kiến các cầu thủ ở lứa trẻ của đội bóng phố Núi lại đang thi đấu cực kỳ thăng hoa. Hiện tại, cả 2 đội U19 của HAGL đều đang dẫn đầu bảng ở vòng loại U19 Quốc gia và đứng trước cơ hội cực lớn để góp mặt tại VCK.



Với lực lượng trẻ được đào tào dồi dào, HAGL đã quyết định đăng ký đến 2 đội tham dự giải U19 QG 2020. Đội 1 thi đấu tại bảng C cùng các đội Bình Định, CAND, Đắk Lắk và Phú Yên trong khi đội 2 thi đấu ở bảng D cùng các đội TPHCM, Bình Phước và Khánh Hòa.



Hiện tại, khi vòng loại đã ở giai đoạn cuối, HAGL 1 đang thể hiện sức mạnh vượt trội với vị trí đầu bảng C cùng thành tích ấn tượng, 5 thắng, 1 hòa, ghi được đến 24 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 2 bàn. Trong khi đó, HAGL 2 cũng đang có được ngôi đầu bảng D với 10 điểm, trong những trận đã qua của HAGL có chiến thắng ngược 2-1 ấn tượng trước U19 TPHCM.



Nếu giữ vững được thành tích hiện tại, cả 2 đội HAGL sẽ góp mặt tại VCK U19 Quốc gia 2020 và nếu điều đó xảy ra, CLB đến từ phố Núi Pleiku sẽ tạo nên cột mốc lịch sử của giải đấu U19 Quốc gia khi là đơn vị đầu tiên có đến 2 đội hình tham dự VCK.



Trước đây, khi lứa của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn ... ra lò, bầu Đức đã "mạnh dạn" không đưa các cầu thủ này tham dự những giải đấu trẻ quốc gia mà đôn thẳng họ lên đội một để tham dự V-League 2015, kết quả là tập thể non nớt ấy đã chút nữa không thể trụ lại với giải đấu số 1 Việt Nam.



Lứa cầu thủ U19 HAGL hiện tại liệu có thể đem đến tương lai tốt đẹp hơn cho đội bóng phố Núi? (Ảnh: VFF).

Dường như đã có những sự "rút kinh nghiệm" đến từ HAGL trong những năm gần đây để rồi họ có những cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn, vừa được tập huấn ở nước ngoài, vừa thể hiện được năng lực đáng kể ở các giải đấu trẻ trong nước. Việc đội hình một của HAGL mùa này có tiền đạo Vũ Minh Hiếu, người đang nằm trong top những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở vòng loại U19 Quốc gia đã cho thấy cách làm trẻ của đội bóng phố Núi vẫn có những hiệu quả khi thay đổi cách làm.



Nếu coi đào tạo trẻ là cách làm bóng đá từ "gốc" thì ít nhiều ở thời điểm này, cách làm của HAGL đang đi đúng hướng. Chưa thể khẳng định những gương mặt đang chơi tốt ở giải U19 Quốc gia có thể tỏa sáng hơn các ngôi sao ở đội một HAGL hiện tại hay không nhưng chí ít các em cũng đang mang đến những tín hiệu tích cực cho đối với người hâm mộ của một CLB vốn đã tồn tại nhiều điều khó lý giải trong suốt những năm gần đây./.