U19 nữ Việt Nam chốt danh sách dự VCK U19 nữ châu Á

Sự vắng mặt của trung vệ Lan Anh (áo xanh) là tổn thất không nhỏ của U19 nữ Việt Nam trước thềm VCK U19 nữ châu Á 2019. (Ảnh: Hồng Ngọc).

Theo đó, 2 cầu thủ sẽ không cùng U19 nữ Việt Nam đi thi đấu giải U19 nữ châu Á 2019 gồm thủ môn Trần Thị Ngọc Anh (Than KSVN) và hậu vệ Phạm Thị Lan Anh (Hà Nội) do cùng bị chấn thương.



Đây là điều hết sức đáng tiếc với U19 nữ Việt Nam khi Ngọc Anh và Lan Anh đều là những trụ cột hết sức quan trọng của đội trong quá trình diễn ra vòng loại.



Dù vậy, HLV trưởng Ijiri Akira vẫn đặt mục tiêu rất cao cho U19 nữ Việt Nam. Ông mong muốn toàn đội có thể giành 4 điểm để nuôi hi vọng đoạt vé vào bán kết.



Tại VCK U19 nữ châu Á 2019 diễn ra tại Chonburi, Thái Lan từ ngày 27/10 đến 9/11, đội tuyển U19 nữ Việt Nam nằm ở bảng A với các đối thủ mạnh gồm CHDCND Triều Tiên, Australia và chủ nhà Thái Lan.



Ở trận ra quân diễn ra vào 19h ngày 27/10, U19 nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội chủ nhà Thái Lan./.



Danh sách cụ thể U19 nữ Việt Nam



Thủ môn: Mai Mi Mi, Đào Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Loan



Hậu vệ: Nguyễn Ngọc Thanh Như, Hoàng Thị Hiền, Phan Thị Thu Thìn, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Xuân Diệp, Nguyễn Thị Hằng, Trần Thị Duyên. Nguyễn Minh Nhật



Tiền vệ: Cù Thị Huỳnh Như, Châu Thị Vang, Nguyễn Thị Trúc Hương, Trần Thị Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Tú Anh.



Tiền đạo: Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngô Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thị Thương