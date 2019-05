Vé trận U23 Việt Nam - U23 Myanmar: Mở bán ngày 4/6 với 2 mức giá

Sẽ có khoảng 16.700 vé được bán trong trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Vé trận đấu chính thức được bán bắt đầu từ ngày 4/6, dự kiến với mức giá 150 nghìn đồng và 200 nghìn đồng.

Vé được bán thông qua 3 đường chính thức, đó là: Bán vé online, qua đường công văn và bán vé trực tiếp tại các điểm bán vé. Đây là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Tổ chức trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar vào ngày 23/5.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ thi công các hạng mục sửa chữa, nâng cấp sân vận động Việt Trì

Đồng chí Hồ Đại Dũng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar cùng đông đảo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả, tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc Khu Liên hiệp thể dục thể thao tỉnh nhằm phục vụ cho trận đấu giữa Đội tuyển U23 Việt Nam và Đội tuyển U23 Myanmar, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức trận đấu của các đơn vị thành viên.

Đồng chí cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thành viên Ban Tổ chức nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức trận đấu giao hữu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ sẽ thống nhất phương án để việc bán vé được diễn ra an toàn, thuận tiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chuẩn bị cho trận đấu

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Việc lãnh đạo tỉnh quan tâm, huy động nguồn xã hội hóa đầu tư cho cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình thuộc Khu Liên hiệp thể dục thể thao tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu thể dục - thể thao, khơi dậy tinh thần say mê luyện tập thể dục - thể thao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và sẵn sàng chào đón các trận đấu lớn được tổ chức.

Việc tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar chỉ là bước khởi đầu cho những phong trào thể thao sau này của tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho tỉnh đăng cai giải thi đấu bóng đá U19 Châu Á và một số trận đấu bóng đá của SEA Games 30. Tỉnh cũng giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lựa chọn để thành lập đội bóng thi đấu ở hạng 3 Quốc gia.

Các đại biểu tham quan một số hạng mục công trình phục vụ cho trận đấu sắp tới

Ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị cho trận đấu của tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt một số hạng mục của sân vận động Việt Trì có chất lượng tốt hơn một số địa phương có đội bóng tham gia giải V league.

Những năm qua, việc tổ chức các trận đấu của các đội tuyển Quốc gia chỉ được tổ chức ở những địa phương có sự phát triển kinh tế mạnh như Quảng Ninh, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội…

Do đó, việc tỉnh Phú Thọ huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư nâng cấp các công trình hoạt động thể dục - thể thao là điều cần thiết mà các địa phương khác cần học tập.

Ông Lê Hoài Anh cho biết thếm, mục đích của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại Phú Thọ nhằm có điều kiện để các cầu thủ của đội tuyển Quốc gia giao lưu, đáp lại sự yêu mến, hâm mộ của người dân nơi đây cũng như người dân khắp cả nước.

Trước khi tiến hành phiên họp, các đại biểu đã tham quan một số hạng mục công trình phục vụ cho trận đấu sắp tới./.