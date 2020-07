Vòng 11 V-League 2020: HAGL lành ít dữ nhiều, TPHCM đại chiến Hà Nội

Giai đoạn 1 của V-League 2020 đang đi vào những vòng đấu cuối, các đội bóng đang cạnh tranh rất quyết liệt để có thể lọt vào tốp 8, qua đó có những toan tính cũng như đua vô địch ở giai đoạn 2.



HAGL sau chuỗi trận ấn tượng gần đây, đặc biệt là trận thắng 3-1 trước Quảng Nam đã lọt vào vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng phố núi trong nửa thập kỷ trở lại đây.

HAGL đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây.

Ở vòng 11 V-League 2020, HAGL có chuyến làm khách trên sân của Thanh Hóa, đội bóng đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Nhưng, đây được xem là chuyến đi lành ít dữ nhiều với thầy trò HLV Lee Tae-hoon.

Bởi lẽ, Thanh Hóa đang có tinh thần tốt sau trận thắng Bình Dương. Mặt khác, đội bóng này được chơi trên sân nhà, nơi có sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên. Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công là lọt vào tốp 8 khi giai đoạn 1 kết thúc. Do đó, họ sẽ chiến đấu hết mình để đạt được mục tiêu.

Đối đầu với HAGL, Thanh Hóa sẽ có cơ hội để phát huy lối chơi phòng ngự phản công của mình. Nó khác hẳn khi đọ sức với SHB Đà Nẵng hay Sài Gòn FC, những đội chơi thiên về phòng ngự.

Hàng công của HAGL được đánh giá cao, nhưng hàng thủ của đội bóng này chưa bao giờ mang lại sự yên tâm cho các cổ động viên dù ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, họ đã chiêu mộ những ngoại binh chất lượng. Do đó, Thanh Hóa hoàn toàn có thể khai thác điểm yếu này, để giành kết quả thuận lợi.

Nam Định được trở về sân nhà để tiếp đón Bình Dương.

Cũng tại vòng 11 V-League 2020 thì ba đội bóng đang nằm ở nhóm nguy hiểm là Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam sẽ được chơi trên sân nhà. Đây là lợi thế lớn để những đội bóng này giành điểm, qua đó tránh suất xuống hạng.

Trong số 3 đội bóng này thì Hải Phòng dễ thở hơn cả, khi gặp tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, Nam Định đối đầu Bình Dương còn Quảng Nam gặp đội đầu bảng Sài Gòn FC. Cơ hội để Hải Phòng giành điểm sáng hơn Nam Định và Quảng Nam. Tuy nhiên, ở thế chân tường thì Nam Định và Quảng Nam sẽ chơi không còn gì để mất nên khó nói trước được điều gì.

Vòng 11 V-League 2020 còn 3 trận đấu hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính khác là cuộc đọ sức giữa Viettel vs SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh vs SLNA và CLB TPHCM vs Hà Nội FC.

Viettel và Than Quảng Ninh được dự đoán dễ thở hơn, khi có lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng hơn đối thủ. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng và SLNA cũng đang khát điểm nên không dễ gì để Viettel và Than Quảng Ninh có trận chiến dễ dàng.

Hà Nội FC (áo tím) đại chiến với CLB TPHCM ở Thống Nhất.

Trong khi đó, CLB TPHCM dù có thành tích đối đầu không tốt với Hà Nội FC, khi hòa 1 và thua tới 7 ở 8 lần so tài gần nhất. Nhưng, đội bóng này lại có được lực lượng mạnh nhất ở trận đấu với nhà đương kim vô địch.

CLB TPHCM đang khát khao lật đổ Hà Nội FC để lên ngôi vô địch ở V-League 2020. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để Công Phượng và các đồng đội giành chiến thắng trước Hà Nội FC, đội đang bị chấn thương tàn phá đội hình./.