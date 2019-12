Vòng 1/8 Champions League: Gay cấn với nhiều “đại chiến”

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên sự phấn khích không hề nhỏ cho người hâm mộ khi xuất hiện 1 loạt "đại chiến". Trận cầu tâm điểm sẽ là màn đọ sức giữa Real Madrid và Manchester City.



Man City và Real Madrid sẽ tạo nên trận đấu đáng xem nhất vòng 1/8 Champions League. (Ảnh: Getty).

Real Madrid là đội bóng hàng đầu châu Âu, không ai có thể phủ nhận điều đó khi họ đã có 13 chức vô địch trong lịch sử. Trong khi đó, Man City với lực lượng gồm những cầu thủ xuất sắc và được dẫn dắt bởi 1 trong những HLV hay nhất thế giới hiện nay cũng là đội bóng không hề dễ chịu với bất cứ đối thủ nào trên bình diện châu Âu.



Có thể cả 2 đội đều đang có những vấn đề về phong độ nhưng thời điểm 2 đội gặp nhau sau đây khoảng 2 tháng hứa hẹn sẽ có những sự thay đổi. Và khi 2 trong số những đội bóng hàng đầu thế giới đối đầu nhau thì dù nó diễn ra trong hoàn cảnh nào cũng là cuộc đọ sức hấp dẫn.



Từ khi HLV Guardiola dẫn dắt Man City, ông chưa có nhiều dịp đối đầu với các CLB mạnh ở ngoài nước Anh tại Champions League tại vòng knockout. Vì thế trận gặp Real Madrid sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho tham vọng lên ngôi của HLV người Tây Ban Nha cùng The Citizens tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.



1 cặp đấu nữa cũng nhận được sự quan tâm đó là trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid. Trong khi The Kop đang là ĐKVĐ Champions League cùng với phong độ hủy diệt ở đấu trường quốc nội thì Atletico Madrid chưa bao giờ có thể là đội bóng bị xem thường tại các trận knock-out khi vẫn đang được dẫn dắt bới HLV Simeone.



Liverpool liệu có thể có được niềm vui khi đối đầu với Atletico đầy khó chịu? (Ảnh: Getty).